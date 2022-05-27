В Великобритании сняли фильм ужасов по мотивам "Винни-Пуха"

Независимый режиссер Рис Уотерфилд снял в Великобритании фильм ужасов с элементами комедии по мотивам детских рассказов Алана Милна о "Винни-Пухе" - медвежонке и его друзьях. О своей картине создатель картины "Winnie the Pooh: Blood and Honey" ("Винни-Пух: Кровь и Мед") рассказал в опубликованном в четверг интервью журналу Variety.

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По его словам, в новом переосмыслении классики Винни-Пух и его друг Пятачок выступят в роли "главных злодеев в приступе буйства" после того, как от них ушел их друг из мира людей Кристофер Робин.

"Таким образом, они вернулись к своим животным корням. Они уже не ручные, а больше как жестокие медведь и свинья, которые хотят бродить и искать жертву", - приводит издание слова Уотерфилда

Фильм был снят за 10 дней в Великобритании и в настоящее время находится на стадии постобработки. Кинокартина после размещения на IMDB (Internet Movie Database, глобальная веб-база данных о кинематографе) привлекла внимание пользователей и СМИ, что подстегивает создателей фильма как можно быстрее завершить монтаж. Дата премьеры пока не известна.

Как отмечает издание, съемки этой независимой картины стали возможными после того, как в начале этого года истек срок исключительных авторских прав на первую книгу Милна о Винни-Пухе, увидевшую свет в 1926 году, однако права на более поздние произведения автора остаются за компанией Disney из-за чего, например, создатели картины не смогли использовать таких персонажей, как Тигра.

Несмотря на то, что за прошедшие годы сюжет уже закрепился в общественном сознании за студией Disney, Уотерфилд уверен, что у его команды получилось создать ни на что не похожее произведение.