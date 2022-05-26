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1 час назад

Спин-офф "Семейки Аддамс" Тима Бертона выйдет осенью 2022 года

Газета.Ru

Сериал "Уэнсдей", являющийся спин-оффом "Семейки Аддамс", выйдет на Netflix осенью 2022 года. Об этом сообщает Collider.

Спин-офф "Семейки Аддамс" Бертона выйдет осенью 2022 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Релиз запланирован на промежуток между сентябрем и ноябрем. Главную роль в проекте исполнит 19-летняя Дженна Ортега ("Ты"). Режиссером выступит Тим Бертон ("Труп невесты", "Алиса в стране чудес").

Сериал расскажет о том, как старшая дочь Мортиши и Гомеса Уэнсдей пытается справиться со своими экстрасенсорными способностями и выжить в школе. Бертон намерен показать новую сторону культовых персонажей. Предполагается, что проект будет довольно мрачным, в привычном стиле режиссера.

В сериале также появятся актеры Кэтрин Зета-Джонс ("Маска Зорро") в роли Мортиши Аддамс и Луис Гусман ("Лемони Сникет: 33 несчастья") в роли Гомеса Аддамс. Музыку к сериалу напишет композитор Дэнни Эльфман ("Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Битлджус").

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