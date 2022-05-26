Спин-офф "Семейки Аддамс" Бертона выйдет осенью 2022 года

Сериал "Уэнсдей", являющийся спин-оффом "Семейки Аддамс", выйдет на Netflix осенью 2022 года. Об этом сообщает Collider.
Релиз запланирован на промежуток между сентябрем и ноябрем. Главную роль в проекте исполнит 19-летняя Дженна Ортега ("Ты"). Режиссером выступит Тим Бертон ("Труп невесты", "Алиса в стране чудес").
Сериал расскажет о том, как старшая дочь Мортиши и Гомеса Уэнсдей пытается справиться со своими экстрасенсорными способностями и выжить в школе. Бертон намерен показать новую сторону культовых персонажей. Предполагается, что проект будет довольно мрачным, в привычном стиле режиссера.
В сериале также появятся актеры Кэтрин Зета-Джонс ("Маска Зорро") в роли Мортиши Аддамс и Луис Гусман ("Лемони Сникет: 33 несчастья") в роли Гомеса Аддамс. Музыку к сериалу напишет композитор Дэнни Эльфман ("Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Битлджус").