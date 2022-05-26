Спин-офф "Семейки Аддамс" Бертона выйдет осенью 2022 года

Сериал "Уэнсдей", являющийся спин-оффом "Семейки Аддамс", выйдет на Netflix осенью 2022 года. Об этом сообщает Collider.

Сериал расскажет о том, как старшая дочь Мортиши и Гомеса Уэнсдей пытается справиться со своими экстрасенсорными способностями и выжить в школе. Бертон намерен показать новую сторону культовых персонажей. Предполагается, что проект будет довольно мрачным, в привычном стиле режиссера.