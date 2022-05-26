Каким был первый российский и первый советский ужастик

Первый фильм ужасов в Российской империи и в СССР сняты по мотивам одной и той же книги — «Вий» Николая Гоголя. В чем было отличие двух экранизаций?

Фото: Кадр из фильма «Вий» Кадр из фильма «Вий»

Первый российский: «Вий», 1909 г.

Немой короткометражный фильм ужасов снял Василий Гончаров. Автор больше известен как сценарист другого дебюта — первой исторической картины Российской империи «Стенька Разин».

«Вий» вышел на экраны 14 (27) сентября 1909 года. Спустя несколько месяцев Гончаров выпустил картину «В полночь на кладбище»: эти две ленты стали пионерами кинофантастики.

Кадр из фильма «В полночь на кладбище»

К сожалению, оригинальный «Вий», как и «В полночь на кладбище», не сохранился. Удивительным образом пропали и две следующие экранизации «Вия» за 1912 и 1916 гг.

Первый советский: «Вий», 1967 г.

Кадр из фильма «Вий»

Советский хоррор стал лидером кинопроката 1968 года, собрав у экранов 32, 6 млн зрителей. Картину купили для зарубежного показа в США, Аргентине, Финляндии и Франции.

Кадр из фильма «Вий»