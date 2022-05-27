Как миллионы людей по всей планете влюбились в мультфильмы из России

Отечественная анимация всегда была глобальным узнаваемым брендом — на фильмах таких мэтров жанра, как Хитрук и Норштейн, Старевич и Котёночкин, воспитывались поколения и поколения мультипликаторов по всему миру. Последние 20 лет подтвердили, что Россия продолжает задавать тон в мультипликации: на созданных местными студиями сериалах растут миллионы детей в десятках стран, а анимационные франшизы по успешности в прокате могут сравниться с самыми дорогими из западных блокбастеров. «Лента.ру» в рамках спецпроекта «Здесь и сейчас» рассказывает о том, как российская анимация сумела выйти на новый уровень популярности.

Блуждающий в экзистенциальном дурмане и грезящий загадочной лошадью ёж-меланхолик. Безуспешно пытающийся отвлечься на экзотической родине от трудовых будней лев-интеллигент. Персонажи братьев Гримм, уже в 60-е заражающие тоталитарный мир хиппарским вирусом рок-н-ролла. Плюшевый чудик с пунктиком на цитрусы, преподающий человечеству урок гуманизма и эмпатии. Этот ряд можно продолжать и продолжать: многие из созданных советскими мультипликаторами образов, персонажей и сюжетов по праву считаются классикой мировой культуры, а сама отечественная анимация на протяжении десятилетий была законодателем мод даже в условиях железного занавеса.

Видео дня

Зародившаяся благодаря разрозненным группам энтузиастов, молодых художников и именитых режиссеров (среди них, к примеру, величайший документалист в истории кино Дзига Вертов), она породила известные каждому россиянину картины и даже целые франшизы мультфильмов. «Ну, погоди!», «Аленький цветочек», «Каникулы Бонифация», «Малыш и Карлсон», «Ежик в тумане», «Чебурашка» — в этих именитых проектах, и близко не охватывающих весь массив советского анимационного наследия, можно увидеть, как отечественные мастера развивали и совершенствовали свой стиль, не боясь экспериментов и создавая поистине революционные шедевры. Справедливо и то, что советская анимация не всегда ориентировалась исключительно на детскую аудиторию — существует немало глубоких, драматических мультфильмов, которые по сей день выглядят стильными и оригинальными. Вспомним хотя бы фантастические «Перевал» и «Полигон», мистическую короткометражку «Потец» или сюрреалистическую дилогию «Фру-89».

Именно из-за такого богатого наследия современным российским мультипликаторам приходится, мягко говоря, несладко: когда целые поколения зрителей взращены на качественных авангардных картинах, трудно протолкнуть им дешевую жвачку. Доказательством этого можно считать хотя бы то, с какой острой чуткостью россияне реагируют на появление ремейков популярных советских мультфильмов.

Но при всей прихотливости отечественного зрителя российская анимация все же оказалась достойным преемником советского наследия — многие ее творения не просто завоевали всенародную любовь и популярность, но и оказались сверхприбыльными за рубежом. Что же такое современная российская анимация?

Дети и медведи

Представьте себе классического российского первоклассника из 1990-х: он приходит на урок с портфелем с героями «Тома и Джерри», выкладывает на парту пенал с Человеком-пауком и дневник с Микки-Маусом или Дональдом Даком. Можно ли наблюдать что-то подобное в другой стране, но с героями российских мультфильмов? Как оказалось, вполне — благодаря проекту «Маша и Медведь», созданному Олегом Кузовковым на студии «Анимаккорд». Детский мультсериал, за основу сюжета которого взята русская народная сказка «Три медведя» (берущая, в свою очередь, истоки из английской о Златовласке), выходит с 2009 года. Он едва ли нуждается в представлении даже за рубежом, и порой эта популярность кажется парадоксальной. К примеру, эпизод «Маша плюс каша» с незатейливым сюжетом о варке каши, обернувшейся катастрофой, едва ли можно назвать выдающимся достижением анимации: Маша сперва докучает пытающемуся поиграть в шашки Медведю, после чего, проголодавшись, готовит себе кашу, которая начинает литься из кастрюли бесконтрольным потоком. Тем не менее серия попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный анимационный ролик на YouTube с 3,4 миллиарда просмотров (сейчас счетчик перевалил уже за 4,4 миллиарда). А YouTube-каналы проекта на разных языках собрали в совокупности свыше 144 миллионов подписчиков и сотню миллиардов просмотров.

Мультсериал был переведен на 43 языка

Что же за «мягкая сила» (реальная, на секундочку, цитата из британского The Times) распространила отечественный мультсериал по всему миру? Причин такой бешеной популярности можно найти уйму. Одним странам полюбился внешний облик персонажей. В других детям понравилось свободолюбие главной героини. В третьих зрители увидели в мультсериале близость к «советскому культурному коду». Кто-то говорит, что секрет франшизы связан с минимумом диалогов и краткостью эпизодов. Такой формат делает его удобным для показа даже самым маленьким детям, а перевод не представляет особой сложности. По мнению некоторых западных журналистов, популярность мультяшной Маши на самом деле выше, чем у всех диснеевских принцесс вместе взятых. Правда, перечисленные причины, конечно же, скорее предположения и догадки — недаром международный стриминговый сервис Netflix назвал проект русским феноменом.

104 серии вышли с 2009 года

«Маша и Медведь» — конечно, далеко не единственный хит российской анимации. По-настоящему культовыми за последние 20 лет стали еще несколько проектов. Созданные студией «Петербург» «Смешарики» выходят аж с 2004 года и за это время успели обрасти серией полнометражных мультфильмов, а также выйти на китайский рынок, где их аудитория, как сообщали СМИ в 2014-м, даже превышала российскую.

Кто ты из «Смешариков»?

В отличие от «Маши и Медведя», «Смешарики» — проект более образовательный, нежели развлекательный. В основных выпусках круглые мультяшные герои часто обсуждают серьезные психологические явления и даже философские идеи, порой воплощенные в душераздирающих сюжетах. Вспомним хотя бы серию «Чужие голоса», в которой снедаемый чувством одиночества Копатыч жаждал общения с единомышленниками, не подозревая, что на самом деле ими окружен. Не менее глубоко копает эпизод «Думают ли о нас на звездах?», в котором герои внезапно осознают важность изучения космоса — просто потому, что несправедливо, если кто-то на небе смотрит на нас и думает, что нас не существует.

Оригинальный мультсериал выходил до 2012 года, после чего его герои на десять лет перешли во многочисленные спин-оффы. Однако в 2020-м на «КиноПоиске HD» вышел новый сезон, насчитывающий 52 эпизода, и, судя по популярности франшизы, он не станет последним. Успех мультсериала в России неоспорим: каждый отечественный интернет-пользователь либо уже прошел, либо в какой-либо период своей жизни обязательно пройдет тест «Кто ты из "Смешариков"» и, возможно, узнает о своих ранее неизведанных чертах личности.

«Секрет популярности сериала кроется в том, что его создатели пытаются разговаривать со своей аудиторией на взрослом языке и простыми словами рассказывать о важных вещах. Даже сами истории созданы как будто на вырост — с расчетом на более взрослых зрителей, поэтому "Смешариков" очень быстро приняла родительская аудитория. За симпатичной картинкой и зарисовками из жизни спрятаны мудрые, поучительные и невероятно глубокие истории с хорошими шутками и отсылками ко всей мировой культуре», — рассказывает Юлия Николаева, генеральный продюсер группы компаний «Рики», владеющей правами на сериал.

«В "Смешариках" огромное количество аллюзий, потайных смыслов, философских размышлений и отсылок к самым разным пластам мировой культуры, начиная с "Ночи живых мертвецов" Джорджа Ромеро и "Психо" Альфреда Хичкока и заканчивая "Вишневым садом", картинами Леонардо да Винчи и древнеиндийской мифологией», — продолжает Николаева, отмечая, чем откровенно детский проект очаровывает и взрослую, куда более искушенную аудиторию.

География мультсериала внушительна: «Смешарики» и их спин-оффы переведены на 13 языков и транслировались в 70 странах. Только в России мультсериал показывали более 40 каналов, также его можно посмотреть в Китае, Германии и США. В английском дубляже «Смешариков», к слову, называют «Гогориками» или «Кикориками», а герой с бесподобным именем Копатыч превратился в простого Барри.

«Смешарики» стали первым детским анимационным проектом из России, завоевавшим всенародную любовь и впоследствии распространившимся по миру. (Еще можно вспомнить успех «Чебурашки» в Японии, однако в этом случае мультсериалами и сувенирами занималась исключительно японская компания, купившая права на франшизу.) Мультсериал про Смешариков (существующий, на секунду, уже более 18 лет) продолжает жить и развиваться, в настоящее время набирая популярность в Азии и Латинской Америке.

Вселенная «Смешариков» дала другим российским мультсериалам пример в плане бизнес-стратегии

«После 1998-го была большая активность в сфере импортозамещения, развивались производства, компании искали точки роста. Уже прошла волна популярности "Покемонов", а офиса Disney в России еще не было, хотя его продукция была известна всем. Так что мы смоделировали, как образы Смешариков будут выглядеть на различных товарах, собрали эти картинки в брендбук и ходили с ним по компаниям, объясняя, что вот есть японцы, есть американцы, а мы предлагаем единственный российский мультбренд», — рассказывал генеральный продюсер проекта Илья Попов.

«И два фиксика внутри»

Учитывая то, какие эксцентричные проекты порой завоевывают славу, едва ли можно вывести какую-то единую успешную формулу для отечественных мультипликаторов. Если концепция мультсериала про круглых разноцветных зверей выглядит просто гениальной, а идея проекта о медведе-флегматике и непоседливой девочке — по-гениальному простой, то как объяснить невероятный успех мультсериала про лилового четырехухого лунатика? В 2006 году на экраны начали выходить «Лунтик и его друзья» о странном миниатюрном существе, которое попало с Луны на Землю и подружилось с местными насекомыми. Концепцию детского мультсериала придумал основатель анимационной студии «Мельница» Александр Боярский; помимо него над проектом на ранней стадии работали режиссер Константин Бронзит и продюсер Сергей Сельянов. Незатейливый мультсериал неожиданно стал хитовым и тоже разросся в полноценную франшизу с различными игрушками, одеждой и даже продуктами. И не просто стал популярным в сети, но и породил уйму созданных юными поклонниками мемов о его ярких персонажах (помимо самого Лунтика, можно отметить, к примеру, гусениц Вупсеня и Пупсеня или червя Корнея Корнеевича) и даже полноценные (но, конечно, шуточные) конспирологические теории, связанные с сюжетом проекта. «Лунтик и его друзья» насчитывает уже свыше 500 серий.

Еще одним неожиданным хитом российской анимации стал мультсериал «Барбоскины», также принадлежащий «Мельнице». Шоу, повествующее о приключениях семьи антропоморфных собак из города Песбурга, выходит с 2011 года. Кроме России, его показывают еще в паре десятков стран. Предполагаем, что причина популярности «Барбоскиных» тоже кроется в их относительной уникальности — в частности, это единственный за последние годы хитовый мультфильм, посвященный отношениям настоящей семьи, которая зачастую сталкивается с жизненными и бытовыми проблемами. Ну и потом — кто же не любит говорящих собачек?

Доход студии «Мельница» от проектов «Лунтик» и «Барбоскины» превышает миллиард рублей

Российские мультсериалы таят немало удивительного и познавательного: только представьте, как ваш ребенок после просмотра «этих бесконечных мультиков» неожиданно объясняет вам устройство микроволновки или холодильника! Еще одним самобытным отечественным мультсериалом являются «Фиксики» — мультсериал, простым языком рассказывающий об устройстве и тонкостях работы разнообразной техники: флеш-накопителей и аттракционов, музыкальных шкатулок и калейдоскопов. «Фиксики» созданы по мотивам сказки «Гарантийные человечки» Эдуарда Успенского, а главные герои сериала — миниатюрные дети, живущие в технике и ремонтирующие ее.

Удачный выбор темы позволил «Фиксикам» занять уникальную нишу

Дальнейший путь «Фиксиков» повторил судьбу предшественников: франшиза тоже обросла игрушками, видеоиграми и полнометражными мультфильмами. В 2017-м «Аэроплан» выпустил картину «Фиксики: Большой секрет», затем вышедшую во многих странах Европы, Азии, Южной и Северной Америки. Полный метр оказался невероятно успешным в прокате — даже удивительно, что технократический мультфильм, в котором образовательная составляющая важна не меньше, чем развлекательная, мог стать хитом у детей. Не можем не отметить и вклад «Фиксиков» в постмодернистский русский хип-хоп — песенка «Помогатор», к примеру, послужила семплом для мрачноватой композиции петербургского рэпера Славы КПСС.

Самым свежим из анимационных хитов в России можно считать «Ми-ми-мишек» студии «Паровоз» — они начали выходить в 2015 году. Сериал о мультяшных обитателях леса, лисичке и двух медвежатах, довольно прост в плане анимации, что не помешало ему стать популярным и за рубежом. В 2018-м права на его показ приобрел международный стриминговый сервис Netflix.

«Говорящая лошадь? Какая нелепость»

Именно благодаря российской анимации можно со всей уверенностью утверждать, что богатыри на земле русской еще не перевелись. Самой масштабной и прибыльной франшизой полнометражных мультфильмов в России стала серия «Три богатыря» студии «Мельница», взявшая за основу русские былины об Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче и Илье Муромце. Первая картина франшизы — «Алеша Попович и Тугарин Змей» режиссера Константина Бронзита — вышла еще в 2004 году. Бронзит — фигура известная не только в России: его работы не раз удостаивались номинаций на престижных зарубежных фестивалях. В частности, его короткометражка «На краю земли» претендовала на французскую премию «Сезар», а сразу две короткометражные работы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» — на «Оскар».

Бесхитростная комичная история о юном богатыре, который возвращает родному Ростову дань, выплаченную вражеской орде, хоть и не была успешной в прокате, но положила начало целому циклу современных переложений древних сказок. Серия набирала обороты неспешно: следующая мультипликационная лента «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» вышла через два года, а третья часть — «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 2007 года — стала первым мультфильмом, окупившимся в прокате.

Картина режиссера Владимира Торопчина при бюджете около 50 миллионов рублей собрала почти в пять раз больше — около 240 миллионов рублей

Первые три картины франшизы только знакомили зрителей с каждым из трех богатырей, а последующие мультфильмы отправили героев в совместные путешествия по всему миру. При этом ранние проекты серии едва ли уступают поздним, куда более кассовым лентам, по качеству — возможно, российским зрителям просто нужно было время, чтобы познакомиться с франшизой и полюбить ее. Тот же «Алеша Попович и Тугарин Змей» содержит в себе шутки и сюжетные ходы, впоследствии перекочевавшие и расширившиеся в поздних картинах (взять, к примеру, лотерейное дерево, готовое «догола раздеть» как говорящего коня Юлия, так и самого царя-батюшку). Действие поздних кроссоверов все чаще происходило в экзотических местах — на тропических островах и в восточных краях. Ну, а главной звездой франшизы, а то и полноценным ее талисманом, стал говорящий конь Гай Юлий Цезарь («для друзей — просто Юлий»), озвученный художником и режиссером Дмитрием Высоцким.

Чем же так полюбился россиянам проект по мотивам старых былин? Не в одной же говорящей лошади дело? Конечно же, как и в случае с «Машей и Медведем», существует уйма теорий о том, почему «Три богатыря» пользуются в России бешеной популярностью. Секрет успеха франшизы, скорее всего, кроется в совокупности разнообразных факторов. Мультфильмы серии, особенно ранние, весьма задорно внедрили в анимацию западного формата мотивы древнерусского эпоса, которые в смешении с многочисленными отсылками к современной массовой культуре (а также и к советской киноклассике, и к историческим событиям) оставались продуктом самобытным и ни на что не похожим. Сыграл на руку и тот факт, что каждый мультфильм выходит аккурат под Новый год — за 16 лет существования франшизы походы в кино «на богатырей» для россиян стали чуть ли не праздничной традицией. Недаром сегодня, после массовой отмены зарубежных премьер, именно «Богатырями» решили заткнуть бреши в кинопрокате.

Как там с деньгами?

Современная российская анимация представляет собой любопытнейший, даже уникальный — этим, в частности, и обусловлен ее невероятный успех за рубежом — синтез западных школ с богатым советским наследием. Во многом поэтому она оказалась его достойным преемником. При этом нельзя не упомянуть, что создание детских анимационных сериалов и фильмов сильно отличается от разработки таких же проектов для взрослых. Студиям приходится ориентироваться как на вкусы детей, так и на мнение их родителей, которые детский контент, как правило, внимательно модерируют. Более того, школа советской анимации создавалась и развивалась на деньги государства, современные же проекты вынуждены выживать в условиях свободного рынка, и деньги на них уходят немалые. К примеру, над «Смешариками», как рассказывают представители группы компаний «Рики», работает команда из 80 человек, производство одной шестиминутной серии занимает в среднем четыре месяца.

«Детская анимация — это очень долгий возврат инвестиций, медленная окупаемость, и требуется очень много терпения, правильных решений, стратегических шагов. Конечно, мы рассчитываем на помощь государства по любым нашим проектам. Зритель не думает о том, сколько денег вложено в тот или иной проект, но он сравнивает российское кино с голливудским. Сравнение, естественно, не в нашу пользу, поскольку наши бюджеты в десятки раз меньше», — объясняет генпродюсер «Рики» Юлия Николаева.

Конечно, такие финансовые вложения (особенно на ранних стадиях развития бренда) невозможны без сторонних инвестиций. В некоторых случаях анимацию спасает госфинансирование: те же «Смешарики» на заре своего существования получили небольшую поддержку властей на производство 20 эпизодов. Куда активнее финансируются властями полнометражные проекты: бюджетные деньги получали мультфильмы серии «Три богатыря», «Фиксики», «Смешарики», «Иван Царевич», «Снежная королева», «Урфин Джюс» и многие другие.