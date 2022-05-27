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1 час назад

Названа дата выхода нового фильма по "Звездным войнам"

Газета.Ru

Президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в беседе с GamesRadar+ подтвердила, что фильм режиссера Тайки Вайтити по вселенной "Звездных войн" выйдет в 2023 году.

Названа дата выхода нового фильма по "Звездным войнам"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кеннеди добавила, что дата релиза назначена примерно на конец года.

"У нас есть замечательные таланты, с которыми мы работаем — люди, которые так глубоко заботятся о том, какой будет следующая история "Звездных войн", поэтому мы действительно можем добиться успеха", - рассказала продюсер.

Пока нет точной информации о рабочем названии проекта, а также об актерском составе.

Фильм Вайтити должен стать следующим после третьего сезона "Мандалорца" и предстоящего сериала от режиссера "Человека-паука" Джона Уоттса. Ранее стало известно, что третий сезон "Мандалорца" стартует в феврале. В ходе Star Wars Celebration гостям показали тизер грядущего сезона — Дин Джарин отправляется на планету Мандалор.

Фильмы,Джон Уоттс,Кэтлин Кеннеди,
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