Названа дата выхода нового фильма по "Звездным войнам"

Президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в беседе с GamesRadar+ подтвердила, что фильм режиссера Тайки Вайтити по вселенной "Звездных войн" выйдет в 2023 году.
Кеннеди добавила, что дата релиза назначена примерно на конец года.
"У нас есть замечательные таланты, с которыми мы работаем — люди, которые так глубоко заботятся о том, какой будет следующая история "Звездных войн", поэтому мы действительно можем добиться успеха", - рассказала продюсер.
Пока нет точной информации о рабочем названии проекта, а также об актерском составе.
Фильм Вайтити должен стать следующим после третьего сезона "Мандалорца" и предстоящего сериала от режиссера "Человека-паука" Джона Уоттса. Ранее стало известно, что третий сезон "Мандалорца" стартует в феврале. В ходе Star Wars Celebration гостям показали тизер грядущего сезона — Дин Джарин отправляется на планету Мандалор.