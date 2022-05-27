В России вышел криминальный боевик «Святым тут не место»

В российский прокат вышел криминальный триллер «Святым тут не место», режиссёром которого выступил Альфонсо Пинеда Ульоа («13 страхов», «Остатки», «Хлороформ», «Сеньор Авила», «Призрак» , «Сеньора Асеро», «Пока не встретил тебя», «Заключённый», «Любовь, боль и наоборот»).

Молчаливый наёмный убийца по прозвищу Иезуит после выхода из тюрьмы, где отбывал наказание за преступление, которого не совершал, жестоко мстит за смерть жены и похищение сына Хулио. Продюсированием ленты занимались Алекс Гарсиа («Элитный отряд», «В долине Эла»), Сантьяго Гарсиа Гальван и Хосе Мартинес младший. Съёмки фильма проходили в штате Калифорния (США) и Мексике.