В России вышел криминальный боевик «Святым тут не место»

В российский прокат вышел криминальный триллер «Святым тут не место», режиссёром которого выступил Альфонсо Пинеда Ульоа («13 страхов», «Остатки», «Хлороформ», «Сеньор Авила», «Призрак», «Сеньора Асеро», «Пока не встретил тебя», «Заключённый», «Любовь, боль и наоборот»).
Молчаливый наёмный убийца по прозвищу Иезуит после выхода из тюрьмы, где отбывал наказание за преступление, которого не совершал, жестоко мстит за смерть жены и похищение сына Хулио. Продюсированием ленты занимались Алекс Гарсиа («Элитный отряд», «В долине Эла»), Сантьяго Гарсиа Гальван и Хосе Мартинес младший. Съёмки фильма проходили в штате Калифорния (США) и Мексике.
Роли в картине исполнили Хосе Мария Яспик, Шаннин Соссамон, Пас Вега, Нил МакДонаф, Кейдрих Селлати, Томми Флэнаган, Рон Перлман, Тим Рот, Джон Гилберт и Брайан Глэнни. Сценарий написал 75-летний американец Пол Шредер («Таксист», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа», «Мисима: Жизнь в четырёх главах», «Конвейер»).