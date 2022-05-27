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40 минут назад

В России вышел криминальный боевик «Святым тут не место»

Моя Москва.онлайн

В российский прокат вышел криминальный триллер «Святым тут не место», режиссёром которого выступил Альфонсо Пинеда Ульоа («13 страхов», «Остатки», «Хлороформ», «Сеньор Авила», «Призрак», «Сеньора Асеро», «Пока не встретил тебя», «Заключённый», «Любовь, боль и наоборот»).

В России вышел криминальный боевик «Святым тут не место»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Молчаливый наёмный убийца по прозвищу Иезуит после выхода из тюрьмы, где отбывал наказание за преступление, которого не совершал, жестоко мстит за смерть жены и похищение сына Хулио. Продюсированием ленты занимались Алекс Гарсиа («Элитный отряд», «В долине Эла»), Сантьяго Гарсиа Гальван и Хосе Мартинес младший. Съёмки фильма проходили в штате Калифорния (США) и Мексике.

Роли в картине исполнили Хосе Мария Яспик, Шаннин Соссамон, Пас Вега, Нил МакДонаф, Кейдрих Селлати, Томми Флэнаган, Рон Перлман, Тим Рот, Джон Гилберт и Брайан Глэнни. Сценарий написал 75-летний американец Пол Шредер («Таксист», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа», «Мисима: Жизнь в четырёх главах», «Конвейер»).

Фильмы,В долине Эла,Таксист,Призрак,Шаннин Соссамон,Алекс Гарсиа,Нил Макдонаф,Томми Флэнаган,Джон Гилберт,Хосе Мартинес,Тим Рот,Пол Шредер,Рон Перлман,
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