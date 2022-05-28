Комедия «Мой папа — вождь» вышла на экраны страны

Капитана дальнего плавания Владимира Петрова десять лет считали без вести пропавшим героем. Однако мужчина, потерявший память, вернулся в образе африканского вождя. Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно — теперь он ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Петров не признает правил современной цивилизации — только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?