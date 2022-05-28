Комедия «Мой папа — вождь» вышла на экраны страны

В прокат вышла отечественная семейная комедия «Мой папа — вождь», главную роль в которой исполнил 55-летний российский актёр Дмитрий Нагиев («Чистилище», «Убийство в «Гнезде фазана», «Палач», «Кухня», «Катя: Военная история», «Физрук»). Режиссёром фильма выступил Егор Кончаловский («Затворник», «Антикиллер», «Побег», «Роза для Эльзы», «Возвращение в, А», «Сердце моё — Астана», «На Луне»).
Капитана дальнего плавания Владимира Петрова десять лет считали без вести пропавшим героем. Однако мужчина, потерявший память, вернулся в образе африканского вождя. Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно — теперь он ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Петров не признает правил современной цивилизации — только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?
Отмечается что бюджет фильма составил 90 миллионов рублей. Над сценарием фильма трудились Кирилл Плетнёв и Иван Новиков. Продюсированием занимались Ольга Акатьева, Татьяна Тренина и Иван Лопатин. Роли в ленте исполнили Егор Тишканин, Елисей Степанов, Мария Миронова, Фёдор Добронравов, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Кристина Бабушкина, Ольга Хохлова и Евгений Романцов.