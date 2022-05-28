Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
5 часов назад

Семейная комедия «Мой папа — вождь» вышла в кинотеатрах страны

Моя Москва.онлайн

В прокат вышла отечественная семейная комедия «Мой папа — вождь», главную роль в которой исполнил 55-летний российский актёр Дмитрий Нагиев («Чистилище», «Убийство в «Гнезде фазана», «Палач», «Кухня», «Катя: Военная история», «Физрук»). Режиссёром фильма выступил Егор Кончаловский («Затворник», «Антикиллер», «Побег», «Роза для Эльзы», «Возвращение в, А», «Сердце моё — Астана», «На Луне»).

Комедия «Мой папа — вождь» вышла на экраны страны
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Капитана дальнего плавания Владимира Петрова десять лет считали без вести пропавшим героем. Однако мужчина, потерявший память, вернулся в образе африканского вождя. Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно — теперь он ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Петров не признает правил современной цивилизации — только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?

Отмечается что бюджет фильма составил 90 миллионов рублей. Над сценарием фильма трудились Кирилл Плетнёв и Иван Новиков. Продюсированием занимались Ольга Акатьева, Татьяна Тренина и Иван Лопатин. Роли в ленте исполнили Егор Тишканин, Елисей Степанов, Мария Миронова, Фёдор Добронравов, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Кристина Бабушкина, Ольга Хохлова и Евгений Романцов.

Фильмы,Побег,Палач,Кухня,Евгений Романцов,Елисей Степанов,Максим Лагашкин,Иван Новиков,Кирилл Плетнев,Ольга Хохлова,Кристина Бабушкина,Мария Миронова,Владимир Петров,Роман Мадянов,Федор Добронравов,Дмитрий Нагиев,Егор Кончаловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители