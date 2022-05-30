«Топ Ган: Мэверик» стартовал лучше других фильмов с Томом Крузом

Вышедший на прошлой неделе фильм «Топ Ган: Мэверик» к концу своих первых выходных стал лидером проката в 62 регионах и собрал за пределами США свыше $124 млн.

Если же учитывать сборы нового «Топ Гана» и в Соединённых Штатах, общие сборы боевика превышают $248 млн. Так или иначе, это рекордный дебют для фильмов с участием Тома Круза.Также «Мэверик» продемонстрировал лучшие дебютные показатели для фильмов на 32 рынках, а на 18 рынках это лучше всего стартовавшая картина Paramount.