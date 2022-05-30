Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
3 часа назад

«Топ Ган: Мэверик» стартовал лучше других фильмов с Томом Крузом

Игромания.руиещё 1

Вышедший на прошлой неделе фильм «Топ Ган: Мэверик» к концу своих первых выходных стал лидером проката в 62 регионах и собрал за пределами США свыше $124 млн.

«Топ Ган: Мэверик» стартовал лучше других фильмов с Томом Крузом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Если же учитывать сборы нового «Топ Гана» и в Соединённых Штатах, общие сборы боевика превышают $248 млн. Так или иначе, это рекордный дебют для фильмов с участием Тома Круза.Также «Мэверик» продемонстрировал лучшие дебютные показатели для фильмов на 32 рынках, а на 18 рынках это лучше всего стартовавшая картина Paramount.

В целом же, если учитывать международный рынок в целом, среди фильмов Paramount новый «Топ Ган» по сборам за первую неделю уступает только «Трансформерам: Эпоха истребления».

Фильмы,Мэверик,Трансформеры: Эпоха истребления,Том Круз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители