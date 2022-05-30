Сиквел «Топ Гана» обогнал «Доктора Стрэнджа» в прокате

Почти три недели «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» лидировал по кассовым сборам.

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За несколько недель продолжение «Доктора Стрэнджа» собрало по миру кассу почти в 870 миллионов долларов, но в последнее время слегка притормозило.

И его на вираже обогнал другой проект. «Топ Ган: Мэверик» только за первые выходные проката собрал более 260 миллионов долларов, что стало лучшим показателем исполнившего в картине главную роль Тома Круза.