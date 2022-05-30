Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
3 часа назад

Сиквел «Топ Гана» обогнал «Доктора Стрэнджа», став лучшим дебютом в карьере Круза

Inc-Newsиещё 1

Почти три недели «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» лидировал по кассовым сборам.

Сиквел «Топ Гана» обогнал «Доктора Стрэнджа» в прокате
Фото: Inc-NewsInc-News

За несколько недель продолжение «Доктора Стрэнджа» собрало по миру кассу почти в 870 миллионов долларов, но в последнее время слегка притормозило.

И его на вираже обогнал другой проект. «Топ Ган: Мэверик» только за первые выходные проката собрал более 260 миллионов долларов, что стало лучшим показателем исполнившего в картине главную роль Тома Круза.

Первый фильм «Топ Гана» вышел на экраны еще тридцать шесть лет назад. И, судя по всему, многие зрители испытывали по нему ностальгию – более половины купивших билеты на сиквел оказались людьми среднего и старшего поколения.

Фильмы,Доктор Стрэндж,Том Круз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители