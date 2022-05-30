Какие сцены были вырезаны из фильма "Девчата"

Комедия «Девчата» стала одной из самых любимых советскими зрителями и наиболее успешной в карьере режиссера Юрия Чулюкина. Фильм, действительно, получился замечательным, несмотря на то, что при его создании возникли определенные сложности с актерами, а часть сцен в итоге вообще пришлось вырезать. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Девчата" Кадр из фильма "Девчата"

Роль Светланы Дружининой

Юрий Чулюкин на роль красавицы Анфисы, противоположности главной героини Тоси, изначально хотел взять Светлану Дружинину. Он категорически отказался снимать Аллу Ларионову в роли Анфисы, хотя ее супруг, Николай Рыбников, сыгравший главную мужскую роль в фильме, очень просил режиссера об этом. В роли Анфисы Чулюкин видел только Дружинину.

Актриса блестяще исполнила свою роль, но некоторые чиновники заявили, что Анфиса в исполнении Дружининой оказалась крайне привлекательна. Невозможно было поверить, что Илья Ковригин смог бы променять такую красавицу на простушку Тосю.

Но за Дружинину вступились все актрисы (в том числе и Надежда Румянцева, игравшая Тосю Кислицыну), а режиссер в итоге все же нашел выход, позволивший Светлане остаться в фильме. Чулюкин принял решение вырезать из картины все крупные кадры Дружининой, чтобы красота Анфисы меньше привлекала внимание зрителей.

Роль Тамары Носовой