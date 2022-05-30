Какие сцены были вырезаны из фильма "Девчата"

Комедия «Девчата» стала одной из самых любимых советскими зрителями и наиболее успешной в карьере режиссера Юрия Чулюкина. Фильм, действительно, получился замечательным, несмотря на то, что при его создании возникли определенные сложности с актерами, а часть сцен в итоге вообще пришлось вырезать. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».
Юрий Чулюкин на роль красавицы Анфисы, противоположности главной героини Тоси, изначально хотел взять Светлану Дружинину. Он категорически отказался снимать Аллу Ларионову в роли Анфисы, хотя ее супруг, Николай Рыбников, сыгравший главную мужскую роль в фильме, очень просил режиссера об этом. В роли Анфисы Чулюкин видел только Дружинину.
Актриса блестяще исполнила свою роль, но некоторые чиновники заявили, что Анфиса в исполнении Дружининой оказалась крайне привлекательна. Невозможно было поверить, что Илья Ковригин смог бы променять такую красавицу на простушку Тосю.
Но за Дружинину вступились все актрисы (в том числе и Надежда Румянцева, игравшая Тосю Кислицыну), а режиссер в итоге все же нашел выход, позволивший Светлане остаться в фильме. Чулюкин принял решение вырезать из картины все крупные кадры Дружининой, чтобы красота Анфисы меньше привлекала внимание зрителей.
Мало кто знает, что актриса снималась в «Девчатах», но это так. Носову зрители могли бы увидеть в очень забавных и сильных сценах. Однако все эпизоды с ее участием были вырезаны из окончательной версии фильма, более того, их все уничтожили. Произошло это из-за того, что во время съемок между актрисой и режиссером произошел серьезный конфликт. В результате чего Чулюкин полностью вырезал все сцены, в которых принимала участие Носова. Актриса признавалась, что очень жалела об этом.