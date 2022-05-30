Netflix подтвердил отключение сервиса в России

Представитель Netflix назвал ограничение работы платформы в стране «реализацией ухода с российского рынка». По его словам, компания ждала, когда закончится действие всех подписок, ранее оформленных российскими пользователями.

Netflix — американская развлекательная компания, поставляющая фильмы и сериалы на основе потокового мультимедиа. Она была основана в 1997 году предпринимателями Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе анимационные, а также телепрограммы. В России стриминговый сервис заработал в 2016 году.