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2 часа назад

Netflix подтвердил отключение сервиса в России

Lenta.ruиещё 5

Американская компания Netflix подтвердила отключение стримингового сервиса на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Netflix подтвердил отключение сервиса в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представитель Netflix назвал ограничение работы платформы в стране «реализацией ухода с российского рынка». По его словам, компания ждала, когда закончится действие всех подписок, ранее оформленных российскими пользователями.

Netflix — американская развлекательная компания, поставляющая фильмы и сериалы на основе потокового мультимедиа. Она была основана в 1997 году предпринимателями Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе анимационные, а также телепрограммы. В России стриминговый сервис заработал в 2016 году.

Фильмы,Рид Хастингс,Netflix,
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