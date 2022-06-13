Кино на вечер: фильмы, заряжающие на веселое лето

Началось самое долгожданное время года — теперь, выходя на улицу, не нужно закутываться в шарфы или натягивать капюшон, наоборот — достаем из шкафов солнечные очки, открытую обувь и готовимся гулять и наслаждаться солнцем. Чтобы настроиться на продуктивное для души и тела лето, посмотрите хорошее теплое кино. Три вдохновляющих фильма — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Улетные девочки" Кадр из фильма "Улетные девочки"

Улетные девочки

Кадр из фильма "Улетные девочки"

Ничто так не кричит о лете, как безумное путешествие с лучшими подругами. В приключенческой комедии "Улетные девочки" снялись такие звезды, как Куин Латифа, Реджина Холл, Джада Пинкетт Смит и Тиффани Хэддиш.

Сюжет рассказывает о четырех лучших подружках — они дружили еще с колледжа, а спустя годы воссоединяются, чтобы провести сумасшедшие выходные на музыкальном фестивале. Идеальное кино, чтобы посмеяться и вдохновиться на веселое лето.

Королевство полной луны

Что может быть более теплым, чем первая любовь? Двое причудливых двенадцатилетних подростков сбегают вместе, потому что уверены, что созданы друг для друга. Романтическая сказка Уэса Андерсона заставляет нас мечтать о летнем лагере, юности, сливочном мороженном и той самой детской непосредственности.

Андерсон традиционно превращает фильм в идеальную картинку, цвета, фактуры, детали — все подобрано идеально, "цветочек к цветочку".

Жених напрокат