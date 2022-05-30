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2 часа назад

«Треугольник печали»: фильм про моделей и уборщиц, ставший хитом в Каннах

Мира Маркина

Сатирическая драма режиссера Рубена Эстлунда завоевала главный приз 75-го Каннского кинофестиваля 2022 — Золотую пальмовую ветвь. Рассказываем, о чем эта картина.

Фильм про моделей и уборщиц, ставший хитом в Каннах
Фото: «Треугольник печали»«Треугольник печали»

Факты

  • Год съемок: 2020. Производство приостанавливалось дважды из-за пандемии COVID-19.
  • Год премьеры: 2021
  • Жанр: драма, черная комедия, сатира
  • В ролях: Вуди Харрельсон, Харрис Дикинсон, Чарлби Дин Крик, Ханна Ольденбург
  • Режиссер, сценарист: Рубен Эстлунд («Под откос», «Форс-мажор», «Квадрат»)
  • Места съемок: Греция, Швеция.
«Треугольник печали»

Сюжет

Пара моделей и миллионеров отправляются в круиз на яхте. Внезапно судно попадает в шторм и тонет, выживают только несколько человек. Пара «робинзонов», парень и девушка, попадают на необитаемый остров. Богатые наследники ценители высокой моды не знают, как выжить на острове. Но выясняется, что на остров также попал единственный шанс пары на спасение — простая уборщица.

«Треугольник печали»

Вдохновение

Режиссер Рубен Эстлунд отмечал, что на создание фильма его вдохновила теория Карла Маркса. Он отмечал, что картина должна стать «„дикой“ сатирой, направленной против мира моды и сверхбогатых, с „внешностью как капиталом“ и „красотой как валютой“».

По словам создателя фильма, название отсылает к термину, которым пластические хирурги описывают межбровные морщины. От «треугольника печали» можно избавиться с помощью ботокса за 15 минут.

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