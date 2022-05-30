Фильм про моделей и уборщиц, ставший хитом в Каннах

Сатирическая драма режиссера Рубена Эстлунда завоевала главный приз 75-го Каннского кинофестиваля 2022 — Золотую пальмовую ветвь. Рассказываем, о чем эта картина.

Фото: «Треугольник печали» «Треугольник печали»

Факты

Год съемок : 2020. Производство приостанавливалось дважды из-за пандемии COVID-19.

: 2020. Производство приостанавливалось дважды из-за пандемии COVID-19. Год премьеры : 2021

: 2021 Жанр : драма, черная комедия, сатира

: драма, черная комедия, сатира В ролях : Вуди Харрельсон, Харрис Дикинсон, Чарлби Дин Крик, Ханна Ольденбург

: Вуди Харрельсон, Харрис Дикинсон, Чарлби Дин Крик, Ханна Ольденбург Режиссер, сценарист : Рубен Эстлунд («Под откос», «Форс-мажор», «Квадрат»)

: Рубен Эстлунд («Под откос», «Форс-мажор», «Квадрат») Места съемок: Греция, Швеция.

«Треугольник печали»

Сюжет

Пара моделей и миллионеров отправляются в круиз на яхте. Внезапно судно попадает в шторм и тонет, выживают только несколько человек. Пара «робинзонов», парень и девушка, попадают на необитаемый остров. Богатые наследники ценители высокой моды не знают, как выжить на острове. Но выясняется, что на остров также попал единственный шанс пары на спасение — простая уборщица.

«Треугольник печали»

Вдохновение

Режиссер Рубен Эстлунд отмечал, что на создание фильма его вдохновила теория Карла Маркса. Он отмечал, что картина должна стать «„дикой“ сатирой, направленной против мира моды и сверхбогатых, с „внешностью как капиталом“ и „красотой как валютой“».