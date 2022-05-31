В Москве пройдет кинофорум к 100-летию СССР

Церемония открытия кинофорума "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве" в честь 100-летия образования СССР во вторник состоится в старейшем московском кинотеатре "Художественный". Открытие будет посвящено кинематографии Азербайджана.
В официальной части открытия примут участие известные режиссеры, актеры, писатели, деятели культуры и искусства. Среди них звезды советского кино - Наталья Аринбасарова, Евгений Герасимов, Людмила Чурсина, Светлана Тома, Лариса Лужина, Ия Нинидзе, Наталья Гвоздикова, Элеонора Шашкова, Аркадий Инин, Алика Смехова, Александр Галибин, Сергей Колесников, Марина Яковлевна, Наталья Хорохорина и другие.
Форум, организованный киносетью "Москино", будет проходить с 31 мая по 11 декабря. За это время горожане и гости столицы смогут увидеть 15 лучших картин того времени. Среди них "Игла" (1988) Рашида Нугманова, "Коррида" (1982) Олава Неуланда, "Первый учитель" (1965) Андрея Кончаловского, "Красные поляны" (1966) Эмиля Лотяну и другие. Для того, чтобы попасть на любой показ, необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте "Москино". Посетить киносеансы смогут зрители старше 13 лет.
В пресс-службе киносети отметили, что форум проведут с целью возрождения и развития межнационального и межкультурного взаимодействия среди бывших республик СССР, знакомства современных зрителей с уникальными фильмами советского периода, возрождения роли кино в формировании духовной личности.