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39 минут назад

Безголосый Килмер сыграл начальника Круза

Экспресс газета

62-летний Вэл Килмер признался, что буквально умолял продюсера Джерри Брукхаймера взять его в сиквел культового фильма о летчиках Top Gun.

Безголосый Килмер сыграл начальника Круза
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

В 1986 году одним из самых кассовых голливудских блокбастеров стал Top Gun («Меткий стрелок»), где Килмер сыграл непримиримого противника бравого героя Тома Круза - Тома «Айсмана» Казански. 27 мая состоялась мировая премьера продолжения легендарной ленты - Top Gun: Maverick. Зрители увидят все тех же, пусть и постаревших на 36 лет, но все таких же крутых героев.

За эти годы летчик-ас Казански дослужился до должности командующего Тихоокеанским флотом США. Но включать Килмера в актерский состав категорически не хотели. В 2014 году Вэл перенес тяжелую операцию (у него рак горла), после чего стал говорить нечленораздельно.

- Люди с трудом меня понимают, но я все тот же человек. Я должен сыграть в продолжении, мы с героем Тома Круза дополняем друг друга, как соль и перец,

- убедил Килмер продюсера.

Фильмы,Вэл Килмер,Том Круз,
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