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1 час назад

Еж Шэдоу появится в «Соник в кино 3»

Игромания.ру

В триквеле ленты «Соник в кино» появится ёж Шэдоу — и пускай на это указывал финал второй части, сценаристы Патрик Кейси и Джош Миллер подтвердили данную информацию в ходе KCC Comic Con 2022.

Еж Шэдоу появится в «Соник в кино 3»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вместе с тем они отметили, что присутствие персонажа вовсе не означает заимствование сюжетных элементов из Sonic Adventure 2, где впервые появился персонаж, а также его провального «сольника» в лице Shadow The Hedgehog.

Здесь очевидна аналогия со второй лентой, которая частично основывалась на истории знакомства Соника и Тейлза с Наклзом, показанной в Sonic The Hedgehog 3. То ли сценаристы хотят сохранить интригу, то ли недовольны работой своих коллег из игровой индустрии и хотят сделать по-своему.

Напомним, что «Соник в кино 3» анонсировали незадолго до премьеры ленты, причём довольно формально. Пока что неизвестен состав лиц, работающих над картиной, как и её дата выхода. По некоторым данным, премьера может состояться в 2024 году.

А ещё сценаристы очень надеются на то, что Джим Керри вновь повторит свою роль, поскольку искать другого актёра создатели не намерены.

Фильмы,Патрик Кейси,Джим Керри,
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