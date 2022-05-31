Еж Шэдоу появится в «Соник в кино 3»

В триквеле ленты «Соник в кино» появится ёж Шэдоу — и пускай на это указывал финал второй части, сценаристы Патрик Кейси и Джош Миллер подтвердили данную информацию в ходе KCC Comic Con 2022.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вместе с тем они отметили, что присутствие персонажа вовсе не означает заимствование сюжетных элементов из Sonic Adventure 2, где впервые появился персонаж, а также его провального «сольника» в лице Shadow The Hedgehog.

Здесь очевидна аналогия со второй лентой, которая частично основывалась на истории знакомства Соника и Тейлза с Наклзом, показанной в Sonic The Hedgehog 3. То ли сценаристы хотят сохранить интригу, то ли недовольны работой своих коллег из игровой индустрии и хотят сделать по-своему.

Напомним, что «Соник в кино 3» анонсировали незадолго до премьеры ленты, причём довольно формально. Пока что неизвестен состав лиц, работающих над картиной, как и её дата выхода. По некоторым данным, премьера может состояться в 2024 году.