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1 час назад

В третьей части «Соника в кино» появится ёж Шэдоу

Чемпионат.com

В сети начинает появляться информация про третью часть «Соника в кино». Недавно сценаристы картины Патрик Кейси и Джош Миллер рассказали, что в триквеле точно появится ёж Шэдоу, которого фанаты так давно ждут.

В третьей части «Соника в кино» появится ёж Шэдоу
Фото: чемпионат.comчемпионат.com

Примечательно, что на появление героя намекнули в конце «Соника 2 в кино», однако теперь об этом известно официально. Сценаристы отметили, что они вряд ли будут заимствовать какие-то элементы из игры Sonic Adventure 2, в которой Шэдоу впервые появился.,

Шэдоу, конечно, будет в будущем фильме, но это не значит, что мы включим элементы из Sonic Adventure 2 и Shadow the Hedgehog, его спин-оффа.

Даты выхода у триквела пока что нет. Известно, что Paramount также заинтересована в создании целой киновселенной про Соника и его приключения.

Фильмы,Патрик Кейси,
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