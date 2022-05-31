В третьей части «Соника в кино» появится ёж Шэдоу

В сети начинает появляться информация про третью часть «Соника в кино». Недавно сценаристы картины Патрик Кейси и Джош Миллер рассказали, что в триквеле точно появится ёж Шэдоу, которого фанаты так давно ждут.

Фото: чемпионат.com чемпионат.com

Примечательно, что на появление героя намекнули в конце «Соника 2 в кино», однако теперь об этом известно официально. Сценаристы отметили, что они вряд ли будут заимствовать какие-то элементы из игры Sonic Adventure 2, в которой Шэдоу впервые появился.,

Шэдоу, конечно, будет в будущем фильме, но это не значит, что мы включим элементы из Sonic Adventure 2 и Shadow the Hedgehog, его спин-оффа.