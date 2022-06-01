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1 час назад

В приквеле "Голодных игр" Рэйчел Зеглер сыграет Люси Грей Бэрд

Газета.Ruиещё 1

Молодая актриса Рэйчел Зеглер, сыгравшая Марию в "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга, утверждена на роль Люси Грей Бэрд в "Голодных играх: Баллада о певчих птицах и змеях".

В приквеле "Голодных игр" сыграет Рэйчел Зеглер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Это последний роман из серии антиутопий. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Экранизация романа Сюзанны Коллинз дебютирует в кинотеатрах по всему миру 17 ноября 2023 года. Франшиза компании "Голодные игры" заработала более $3 млрд во всем мире. Фрэнсис Лоуренс, снявший три из четырех фильмов о "Голодных играх" — "И вспыхнет пламя", "Сойка-пересмешница, часть 1" и "Сойка- пересмешница, часть 2 ", опять работает над проектом вместе с продюсером франшизы Ниной Джейкобсон и ее партнером Брэдом Симпсоном в качестве продюсеров. Лоуренс также занимается продюсированием.

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