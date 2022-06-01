В приквеле "Голодных игр" сыграет Рэйчел Зеглер

Экранизация романа Сюзанны Коллинз дебютирует в кинотеатрах по всему миру 17 ноября 2023 года. Франшиза компании "Голодные игры" заработала более $3 млрд во всем мире. Фрэнсис Лоуренс, снявший три из четырех фильмов о "Голодных играх" — "И вспыхнет пламя", "Сойка-пересмешница, часть 1" и "Сойка- пересмешница, часть 2 ", опять работает над проектом вместе с продюсером франшизы Ниной Джейкобсон и ее партнером Брэдом Симпсоном в качестве продюсеров. Лоуренс также занимается продюсированием.