Создатели «Ералаша» снимут фильм о Грачевском

Создатели «Ералаша» снимут документальный фильм о Борисе Грачевском. Об этом сообщает ТАСС.

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Гендиректор киножурнала Аркадий Григорян рассказал о готовящемся проекте в память об основателе «Ералаша», скончавшемся в 2021 году, на пресс-конференции. Кинодеятель подчеркнул, что поскольку Грачевский всю жизнь посвятил «Ералашу», в документальном фильме также будет упомянуто и это шоу.

«Сейчас мы снимаем большую документальную картину в память о Борисе Грачевском. Вся его жизнь была связана с "Ералашем", поэтому это будет документальный фильм и про киножурнал»,

— сообщил Григорян.

Борис Грачевский — советский и российский режиссер и сценарист, художественный руководитель тележурнала «Ералаш». В 2021 году кинодеятель умер от осложнений после коронавируса, ему было 72 года.