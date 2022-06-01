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2 часа назад

Том Хэнкс сыграет отца Пиноккио

Мария Каткова

В предстоящем ремейке сказки "Пиноккио" от Disney+ отца и создателя главного героя картины сыграет Том Хэнкс. Об этом стало известно из тизера-трейлера, который был опубликован на видеосервисе.

Том Хэнкс сыграет отца Пиноккио
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В этот раз Хэнкс вновь будет работать с режиссером Робертом Земекисом, который снял "Форрест Гампа". Озвучит Пиноккио Бенджамин Эван Айнсворт, фею сыграет Синтия Эриво. Одну из центральных ролей, сверчка Джимини, озвучит Джозеф Гордон-Левитт — он будет рассказывать зрителю сказочную историю.

Сценарий к фильму написал Крис Вайц, основываясь на книге Карло Коллоди 1883 года.

Премьера ремейка состоится 8 сентября на канале Disney+.

Ранее сообщалось, что актриса из «Эпидемии» высказалась о продолжении сериала.

Фильмы,Форрест Гамп,Пиноккио,Эпидемия,Синтия Эриво,Карло Коллоди,Крис Вайц,Роберт Земекис,Том Хэнкс,Джозеф Гордон-Левитт,
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