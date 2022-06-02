В последних числах мая стартовал прокат фильма "Точка кипения"

В "Точке кипения" повествование нарочито медленно набирает темп, хотя команда, за которой мы наблюдаем, работает очень быстро. Но камера "застревает" на деталях, и, рассматривая их, ты вместе с оператором теряешь скорость. Жаль, что не каждый зритель поймет, прочувствует съемку одним длинным кадром, без склейки. Режиссер фильма Филип Барантини считает, что такая съемка работает на историю, позволяя в ней раствориться. И с этим трудно не согласиться.

Фото: Кадр из фильма "Точка кипения" Кадр из фильма "Точка кипения"

Минут через 10 экранного времени и ты уже на кухне популярного лондонского ресторана, ты становишься частью этого маленького миленького коллектива, внутри которого неожиданно закипают страсти. "Главное блюдо" - люди - режущие, жарящие, моющие и поедающие. Всего один день из жизни ресторана, причем, самый оживленный, рождественский. Шеф-повару Энди Джонсу (Стивен Грэм) приходится обреченно смотреть в глаза неожиданно заявившемуся чиновнику с проверкой, а у того на все - "увеличительное стекло": любая мелочь замечена и в минус отмечена. В итоге ресторан получает не 5, а 4.

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Так еще и посетители "бунтуют". Глава мирного семейства, демонстрируя прекрасное расположение духа, заказывает жареного ягненка с самым дорогим вином, но, когда вместо белой официантки эстафету обслуживания принимает черная, настроение резко меняется. А тут еще модные блогеры настаивают на стейке, когда такого блюда в меню нет. У невесты анафилактический шок, кто-то перепутал соус... Кто виноват? Шеф – повар.

Тут еще заявился отведать вкусненького бывший коллега (Джейсон Флеминг) и притащил с собой ресторанного критика (Лурдес Фаберес) тоже с "оптикой". Что они задумали? Написать плохую статью? Шантаж? Управляющий плачет в туалете, шеф-повар пьет в подсобке. Градус слез и алкоголя повышается.

Как Энди Джонс справится, когда вся его жизнь была посвящена этой работе, когда дома проблемы, когда алкоголь уже не помогает?

Несколько слов из жизни самого режиссера. По профессии Филип актер, но с ролями не везло, и он был вынужден устроиться в ресторан, в котором прошел путь от новичка до шеф-повара. Эти несколько лет, проведенные на кухне, подарили ему бесценный для любого режиссера опыт погружения в профессию, реальную жизнь.

Через несколько лет Филип отвернулся от горячей плиты и сделал маленький шаг в сторону режиссуры.

В 2019 году пригласил знакомого артиста Стивена Грэма и снял короткометражку "Точка кипения". И, вдруг, успех! "Точка кипения" получила номинацию на Премию Британского Независимого Кино, что вдохновило режиссера снять дебютный полный метр — "Злодей". Буквально через пару лет он решил вернуться к шефу Энди и рассказать его историю уже в полнометражном формате. Фильм снимался во время пандемии, чем и объясняется его камерность. Во двор с черного хода на расстояние где-то двух метров выходят только дважды.

Пространство плотное. Актеры, как в театре, когда смотришь на них с первого ряда, обречены быть полностью изученными. И все, что радует, играют великолепно. Вторая главная роль - Карли, помощницы Энди исполнила Винетт Робинсон, (сержантка Донован из "Шерлока"). Оператор - Мэттью Льюис, с ним режиссер снял все свои работы. А за фильм "Точка кипения" Льюис был удостоен премии British Independent Film Awards.