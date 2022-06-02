Почему в мюзикле “Мама” из семерых козлят осталось лишь пятеро

В 1976 году зрители увидели киноадаптацию знаменитой сказки о Волке и семерых козлятах – фильм Элизабеты Бостан “Мама”. В главных ролях картины отметились Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Олег Попов, Наталья Крачковская и многие другие звезды того времени. Кто сыграл козлят и почему их оказалось всего пятеро, сегодня расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Мама" Кадр из фильма "Мама"

“Мама” – по-настоящему международный проект. Режиссером картины стала румынка Элизабет Бостан. Над сценарием работали Юрий Энтин и его коллега Василика Истрате. Француз Жерар Буржуа и румын Темистокле Попа в соавторстве сделали этот мюзикл таким запоминающимся.

Фильм вышел на русском, английском и румынском. И чтобы это было возможно, каждая сцена снималась отдельно на каждом из этих языков. Английскую версию сказки зрители знают под названием Rock'n'Roll Wolf, румынскую — Mama.

Кстати, в русской версии главные герои Серый Волк (Боярский) и тетя Маша (Гурченко) поют сами, а детей озвучила Клара Румянова. Вокал румынских актеров также был продублирован.