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1 час назад

Почему в мюзикле “Мама” из семерых козлят осталось лишь пятеро

Мира Маркина

В 1976 году зрители увидели киноадаптацию знаменитой сказки о Волке и семерых козлятах – фильм Элизабеты Бостан “Мама”. В главных ролях картины отметились Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Олег Попов, Наталья Крачковская и многие другие звезды того времени. Кто сыграл козлят и почему их оказалось всего пятеро, сегодня расскажет “Рамблер”.

Почему в мюзикле “Мама” из семерых козлят осталось лишь пятеро
Фото: Кадр из фильма "Мама"Кадр из фильма "Мама"

“Мама” – по-настоящему международный проект. Режиссером картины стала румынка Элизабет Бостан. Над сценарием работали Юрий Энтин и его коллега Василика Истрате. Француз Жерар Буржуа и румын Темистокле Попа в соавторстве сделали этот мюзикл таким запоминающимся.

Фильм вышел на русском, английском и румынском. И чтобы это было возможно, каждая сцена снималась отдельно на каждом из этих языков. Английскую версию сказки зрители знают под названием Rock'n'Roll Wolf, румынскую — Mama.

Кстати, в русской версии главные герои Серый Волк (Боярский) и тетя Маша (Гурченко) поют сами, а детей озвучила Клара Румянова. Вокал румынских актеров также был продублирован.

Кстати о маленьких участниках проекта. Козлят в мюзикле сыграли дети-актеры из СССР, Румынии и Франции: Лулу Михаеску, Петр Дегтярев, Тимур Асалиев, Адриан Кристя, Матей Оприш. Как вы можете заметить, их всего пятеро. А в сказке, известной в России, козлят было семеро. В румынской версии – всего трое. Поскольку мюзикл был плодом международного сотрудничества, то решили в качестве компромисса ввести в сценарий пять козлят.

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