Кадр дня: как «Хакеры» решили судьбу Анджелины Джоли

4 июня одной из самых красивых и знаменитых актрис Голливуда исполняется 47 лет. Анджелина Джоли успела сняться более чем в полусотне фильмов, большинство которых у всех на слуху. Но прославила ее лента Иэна Софтли «Хакеры», которая вышла на экраны в 1995 году.

Фото: Кадр из фильма "Хакеры" Кадр из фильма "Хакеры"

«Хакеры» принято считать фильмом, который дал отличный старт карьере Анджелины Джоли. Несмотря на то, что в кинематографе на тот момент актриса уже не была совсем уж новичком (она уже успела к тому времени принять участие в съемках нескольких фильмов), именно роль бунтарки Кейт Либби стала той, которая по-настоящему запомнилась зрителям. Кстати, на кастинге Энджи обошла множество довольно сильных конкуренток. Так, в числе прочих на роль Кейт претендовали Лив Тайлер и Хилари Суонк. Но Джоли сумела убедить режиссера, что именно она должна сыграть в фильме.

Кстати, Анджелине для роли, как и остальным актерам, пришлось научиться кататься на роликах, ведь их герои, по сюжету, умеют делать это очень хорошо. Поэтому еще до начала съемок актеры три недели тесно общались и учились кататься.