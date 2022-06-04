Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Кадр дня: как «Хакеры» решили судьбу Анджелины Джоли

Мария Кимакович

4 июня одной из самых красивых и знаменитых актрис Голливуда исполняется 47 лет. Анджелина Джоли успела сняться более чем в полусотне фильмов, большинство которых у всех на слуху. Но прославила ее лента Иэна Софтли «Хакеры», которая вышла на экраны в 1995 году.

Кадр дня: как «Хакеры» решили судьбу Анджелины Джоли
Фото: Кадр из фильма "Хакеры"Кадр из фильма "Хакеры"

«Хакеры» принято считать фильмом, который дал отличный старт карьере Анджелины Джоли. Несмотря на то, что в кинематографе на тот момент актриса уже не была совсем уж новичком (она уже успела к тому времени принять участие в съемках нескольких фильмов), именно роль бунтарки Кейт Либби стала той, которая по-настоящему запомнилась зрителям. Кстати, на кастинге Энджи обошла множество довольно сильных конкуренток. Так, в числе прочих на роль Кейт претендовали Лив Тайлер и Хилари Суонк. Но Джоли сумела убедить режиссера, что именно она должна сыграть в фильме.

Кстати, Анджелине для роли, как и остальным актерам, пришлось научиться кататься на роликах, ведь их герои, по сюжету, умеют делать это очень хорошо. Поэтому еще до начала съемок актеры три недели тесно общались и учились кататься.

«Хакеры» оказали влияние и на личную жизнь Анджелины Джоли. Экранный роман актрисы и Джонни Ли Миллера продолжился и за камерами. Во время съемок между молодыми людьми вспыхнули чувства, и вскоре они поженились. Правда, брак был совсем недолгим: Анджелина и Джонни Ли Миллер развелись уже в 1999 году.

Фильмы,Иэн Софтли,Джонни Миллер,Хилари Суонк,Анджелина Джоли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители