4 сказки для взрослых, которые испугают сильнее хорроров

Сказки далеко не всегда подходят для просмотра с детьми, особенно если учесть, что многие из них рассчитаны на то, чтобы испугать зрителей. Если вы пересмотрели все классические хорроры и вас не удивить типичными для жанра сюжетными поворотами, присмотритесь к сказкам для взрослых.
Подробнее о самых жутких из них – в материале "Рамблера".
Юная Офелия вместе с беременной матерью переезжает жить к садисту-отчиму, который пытается освободить сельский район от партизан. В один из вечеров Офелия встречает Фавна, который открывает ей глаза: на самом деле она принцесса подземного королевства, которая потеряла память. Чтобы вернуться в свои владения, ей нужно выполнить три волшебных задания.
Картина итальянца Маттео Гарроне повествует о деревянном мальчике Пиноккио, которые сбегает от своего создателя на представление бродячего цирка. Там он чувствует себя как рыба в воде и не подозревает, какие неприятности его поджидают впереди.
Юный каскадер после неудачного трюка попадает в больницу, где знакомится с пятилетней девочкой Александрией и рассказывает ей собственную сказку. Среди ее персонажей: африканский раб Отто Бенга, индийский мудрец, итальянский революционер и головорез Черный Бандит.
Картина от студии Walt Disney Pictures, которую явно не стоит показывать детям. По сюжету, вернувшись домой из страны Оз, Дороти не в силах перестать думать о своих приключениях. Дядя и тетя, встревоженные состоянием ребенка, отправляют ее в психиатрическую клинику, где Дороти вновь окунается в волшебную реальность. Вот только там все сильно изменилось.