"Топ Ган" возглавил чарт самых популярных фильмов на Netflix

Оригинальный фильм "Топ Ган" ("Лучший стрелок") 1986 года возглавил чарт самых популярных фильмов на стриминговом сервисе Netflix, передает IndieWire.

Кроме того, фильм занял третье место по популярности в iTunes и девятое - в Google Play.

Популярность старого боевика связана с выходом в прокат фильма "Топ Ган: Мэверик" - продолжения картины.

Ранее сообщалось, что экшен-триллер "Топ Ган: Мэверик" собрал более $260 млн в мировом прокате и $151 млн в Северной Америке за первый уикенд.