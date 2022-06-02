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3 часа назад

"Топ Ган" возглавил чарт самых популярных фильмов на Netflix

Газета.Ru

Оригинальный фильм "Топ Ган" ("Лучший стрелок") 1986 года возглавил чарт самых популярных фильмов на стриминговом сервисе Netflix, передает IndieWire.

"Топ Ган" возглавил чарт самых популярных фильмов на Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кроме того, фильм занял третье место по популярности в iTunes и девятое - в Google Play.

Популярность старого боевика связана с выходом в прокат фильма "Топ Ган: Мэверик" - продолжения картины.

Ранее сообщалось, что экшен-триллер "Топ Ган: Мэверик" собрал более $260 млн в мировом прокате и $151 млн в Северной Америке за первый уикенд.

Проект стал самым успешным на стартовом этапе для Тома Круза, исполнившего главную роль. Для продюсера фильма Джерри Брукхаймера это второй лучший дебют в США после "Пиратов Карибского моря: Сундук мертвеца" (2006).

Фильмы,Лучший стрелок,Том Круз,Netflix,Google,
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