Для «Фантастической четверки» ищут нового режиссера

Наверняка один из самых ожидаемых фильмов фанатов Marvel — «Фантастическая четверка». В апреле стало известно, что ленту точно не будет снимать Джон Уоттс, поскольку режиссер устал от супергероев.

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Недавно журналист Deadline Джастин Кролл поделился интересными деталями грядущего фильма. По его словам, у Marvel Studios есть большой список потенциальных постановщиков, которые могли бы снять картину. Он настолько велик, что ожидать старт производства блокбастера в ближайшее время точно не стоит.

Конкретных имен Кролл не раскрыл, но отметил, что Marvel Studios планирует нанять для «Фантастической четверки» опытного режиссера. Также, если верить данным, Кевин Файги не хочет полностью контролировать весь процесс и предпочтёт довериться постановщику, как это было с Сэмом Рэйми во время работы над картиной «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».