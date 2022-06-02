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3 часа назад

Для «Фантастической четвёрки» хотят найти известного режиссёра

Чемпионат.com

Наверняка один из самых ожидаемых фильмов фанатов Marvel«Фантастическая четверка». В апреле стало известно, что ленту точно не будет снимать Джон Уоттс, поскольку режиссер устал от супергероев.

Для «Фантастической четверки» ищут нового режиссера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно журналист Deadline Джастин Кролл поделился интересными деталями грядущего фильма. По его словам, у Marvel Studios есть большой список потенциальных постановщиков, которые могли бы снять картину. Он настолько велик, что ожидать старт производства блокбастера в ближайшее время точно не стоит.

Конкретных имен Кролл не раскрыл, но отметил, что Marvel Studios планирует нанять для «Фантастической четверки» опытного режиссера. Также, если верить данным, Кевин Файги не хочет полностью контролировать весь процесс и предпочтёт довериться постановщику, как это было с Сэмом Рэйми во время работы над картиной «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Пока что неизвестна даже примерная дата выхода «Фантастической четверки». В 2015 франшизу пытались перезапустить, но получилось не очень удачно. Картину уничтожили во всех смыслах.

Фильмы,Фантастическая четверка,Кевин Файги,Джон Уоттс,Сэм Рэйми,
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