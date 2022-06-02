Паркер рассказала, почему не вышел третий спин-офф "Секса в большом городе"

Актриса Сара Джессика Паркер опровергла слова своей партнерши по фильму "Секс в большом городе" Ким Кэтролл о том, что она "не собиралась" возвращаться в роли Саманты в третьем спин-оффе франшизы. Об этом сообщает DailyMail.

В мае 65-летняя Ким Кэтролл заявила, что решила не принимать участие в съемках фильма, мотивируя свое решение тем, что в ее персонаж недостаточно развивается. Также актриса сказала, что коллеги по фильму Сара, Синтия Никсон и Кристин Дэвис "не ее друзья". 57-детняя Сара Джессика Паркер впервые рассказала в подкасте об их предполагаемой вражде, заявив, что не Ким отказалась от фильма, а студия, потому что они не могли принять ее "требования".