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2 часа назад

Сара Джессика Паркер рассказала, почему не вышел третий спин-офф "Секса в большом городе"

Газета.Ru

Актриса Сара Джессика Паркер опровергла слова своей партнерши по фильму "Секс в большом городе" Ким Кэтролл о том, что она "не собиралась" возвращаться в роли Саманты в третьем спин-оффе франшизы. Об этом сообщает DailyMail.

Паркер рассказала, почему не вышел третий спин-офф "Секса в большом городе"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В мае 65-летняя Ким Кэтролл заявила, что решила не принимать участие в съемках фильма, мотивируя свое решение тем, что в ее персонаж недостаточно развивается. Также актриса сказала, что коллеги по фильму Сара, Синтия Никсон и Кристин Дэвис "не ее друзья". 57-детняя Сара Джессика Паркер впервые рассказала в подкасте об их предполагаемой вражде, заявив, что не Ким отказалась от фильма, а студия, потому что они не могли принять ее "требования".

"В студии, когда мы собирались снимать третий фильм, она просила о некоторых вещах, которые они не могли сделать — им было неудобно встречаться там, где она хотела встретиться. Мы не сняли фильм, потому что не хотели делать его без Ким, а студия не собиралась идти на уступки",

— сказала Паркер.

Ранее Сара Джессика Паркер рассказала, что не поддерживала связь с Крисом Нотом, сыгравшим в сериале ее мужа Мистера Бига после того, как его несколько женщин обвинили в сексуальном насилии.

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