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1 час назад

Вышел трейлер фильма "Бивис и Баттхед творят Вселенную"

Газета.Ru

Фильм "Бивис и Баттхед творят Вселенную от создателя Майка Джаджа выйдет исключительно на стриминговом сервисе Paramount 23 июня. Об этом сообщает The Hollywood reporter. В Сети появился официальный трейлер, показывающий, что культовые мультяшные герои продолжают свои старые выходки, но в новом пространстве.

Вышел трейлер фильма "Бивис и Баттхед творят Вселенную"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Каким-то образом Бивис и Баттхед окажутся в космосе в 1998 году, а затем в 2022 году. Они столкнуться в Агентством национальной безопасности, губернатором Техаса и "очень разумной версией самих себя из параллельной вселенной".

Фильм является одним из нескольких проектов Бивиса и Баттхеда, над которыми Paramount+ работает с тех пор, как анимационная франшиза была возрождена в середине 2020 года.

Мультсериал был возрожден с заказом на два сезона, который включал в себя несколько спин-оффов и фильмов. Хотя планировалось, что сериал вернется на Comedy Central, в начале этого года он был перенесен на Paramount+ , поскольку Paramount Global, как и другие конгломераты, продолжает отдавать приоритет созданию своих платформ подписки. И шоу, и фильмы присоединяются к библиотеке из более чем 200 эпизодов оригинальной комедии MTV о двух бездельниках.

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