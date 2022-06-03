Вышел трейлер фильма "Бивис и Баттхед творят Вселенную"

Фильм "Бивис и Баттхед творят Вселенную от создателя Майка Джаджа выйдет исключительно на стриминговом сервисе Paramount 23 июня. Об этом сообщает The Hollywood reporter. В Сети появился официальный трейлер, показывающий, что культовые мультяшные герои продолжают свои старые выходки, но в новом пространстве.

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Каким-то образом Бивис и Баттхед окажутся в космосе в 1998 году, а затем в 2022 году. Они столкнуться в Агентством национальной безопасности, губернатором Техаса и "очень разумной версией самих себя из параллельной вселенной".

Фильм является одним из нескольких проектов Бивиса и Баттхеда, над которыми Paramount+ работает с тех пор, как анимационная франшиза была возрождена в середине 2020 года.