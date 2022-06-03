Самые дорогие розы и любовь белорусов: как снимали польский фильм «Знахарь»

Летом 1983 года на советские экраны вышла польская мелодрама «Знахарь». Кино сразу же понравилось многим зрителям, а в самой Польше оно входит в топ лучших фильмов XX века. И это неудивительно – трогательная история гениального хирурга Рафала Вильчура не может оставить равнодушным никого. В один день от главного героя вместе с дочерью уходит жена, а из-за бандитов, напавших в кабаке, он остается на улице без денег, документов и памяти.

Фото: Мир24 Мир24

Как проходили съемки картины и почему она так понравилось советским жителям Беларуси, читайте в нашем материале.

Видео дня

«Знахарь» Тадеуша Доленги-Мостовича

Первоначально свой роман «Знахарь» польский писатель Тадеуш Доленги-Мостович задумал как сценарий для фильма, но позже превратил его в полноценный роман, по которому в 1937 году была снята первая версия «Знахаря». Фильм получил большие кассовые сборы в межвоенный период. На волне успеха Тадеуш написал продолжение, по которому в 1938 и 1939 годах вышли еще две части фильма – «Профессор Вильчур» и «Завещание профессора Вильчура».

Как снимали «Знахарь» Ежи Гофмана и при чем тут Беларусь?

Режиссер Ежи Гофман уже был известен публике по батальным постановкам исторической трилогии Генрика Сенкевича. Однако коллеги по цеху скептически отнеслись к его идее экранизировать «Знахаря». В 1980 году такой фильм считался неуместным: на улице протесты и забастовки, а тут – мелодрама с довольно простым сюжетом. Но уже в 1981-м положение в стране изменилось, и «Знахарь», вышедший на экраны 12 апреля 1982 года, получил колоссальный успех.

Летом 1983 года эта польская кинолента появилась и на советских экранах. Трагическая история с хорошим концом до глубины души растрогала зрителей. Особенно понравилась она белорусской публике. И неслучайно: мало того, что автор романа Тадеуш Доленга-Мостович был уроженцем Витебщины, так еще и режиссер Ежи Гофман снимал белорусскую провинцию в городке Бельск-Подляски. До сих пор там находится тот самый магазин, в котором работала продавцом Марыся, правда, сегодня там продается обувь.

Многим зрителям (да и самим актерам) запомнилась по-деревенски теплая, домашняя и уютная атмосфера города. Однако в какой-то момент съемок удаленность от крупных городов «влетела в копеечку». Одной из самых ярких сцен стала та, где молодой граф узнает о том, что его возлюбленная жива, и мчится к ней с букетом роз. Ежи Гофман поставил ультиматум: в качестве реквизита обязательно должны быть шикарные розы. Найти их в провинциальном городе было попросту невозможно, тогда ответственным за реквизит пришлось ехать за 200 километров – в Варшаву. Там им удалось купить несколько десятков желтых роз. В то время позволить себе такие цветы могли лишь иностранцы. Кроме того, ради этой сцены Гофман потратил огромный метраж купленной за иностранную валюту пленки. Таким образом, эти розы стали самыми дорогими в истории польского кино.

Как сложилась жизнь актеров?

Ежи Бинчицкий – Рафал Вильчур

Ежи Бинчицкий родился в 1937 году в Кракове. До «Знахаря» актер снялся в другом знаменитом фильме – советской военно-исторической киноленте «Щит и меч». В 1975 году Ежи Бинчицкий сыграл одну из главных ролей в своей карьере – Богумила Нехцица в фильме «Ночи и дни» (режиссера Ежи Антчака). За эту роль Бинчицкий получил не только польские кинематографические награды, но и даже номинировался на Оскар.

Ежи Бинчицкий также занимался политикой – был членом партии Демократическая Уния (позже – Уния Свободы), а в 1991 году баллотировался в Сенат Польши, однако набрал недостаточное количество голосов. В 1998 году актер внезапно скончался от сердечного приступа в возрасте 61 года.

Анна Дымна – Марыся

Анна Дымна родилась в 1951 году, ее семья происходит из Западной Украины. До съемок в фильме «Знахарь» актриса пережила трагедию: со своим мужем, весьма знаменитым актером Веславом Дымным, она познакомилась, еще будучи студенткой. Несмотря на большую разницу в возрасте (15 лет), влюбленные поженились и прожили счастливых шесть лет. Пока осенью 1977 года неисправный телевизор не стал причиной пожара в их доме: огонь унес с собой многочисленные наработки и архивы мужа, а спустя три месяца Анна нашла в уже новом доме мертвого Веслава. Причины и обстоятельства смерти так и остались невыясненными.

В мае 1978 года Анна ехала за рулем автомобиля на съемки в Венгрию и попала в страшное ДТП. Очнулась актриса уже в больнице с серьезными травмами ног и позвоночника. Врачи не давали гарантий, что парализованная 27-летняя девушка когда-нибудь снова начнет ходить. Однако Анна не только смогла выкарабкаться и научиться ходить заново, но и вернулась в профессию.

В 1983 году Анна Дымна вновь вышла замуж, в этот раз за молодого физиотерапевта Сзота Збигнева. У пары родился сын Михал, но в 1989 году супруги развелись.

Всего на счету актрисы более 250 ролей в театре и кино. Анна Дымна создала первый Фестиваль музыки и театра для инвалидов, который теперь проходит ежегодно. В 2002 году актриса основала Салон Поэзии в Кракове при театре, где работают она сама и ее нынешний муж Кшиштов.

Томаш Стокингер – Лешек Чиньский

Изначально в роли молодого графа Лешека режиссер «Знахаря» видел Даниеля Ольбрыхского. Однако актер отказался – считал, что в его 36 лет играть молодого человека нелепо. Тогда выбор пал на Томаша Стокингера. Актер до сих пор считает съемки «Знахаря» одним из лучших периодов в своей жизни. Позже Томаш снимался в сериалах, а с 1984 по 1993 год пытался построить карьеру в США, но в итоге ему пришлось вернуться обратно в Польшу.