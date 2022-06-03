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1 час назад

Депп может вернуться к съемкам "Пиратов Карибского моря"

Даша Краснова

Джонни Депп может вернуться к съемкам картины "Пираты Карибского моря". Об этом рассказал экс-руководитель студии Disney журналу PEOPLE.

Депп может вернуться к съемкам "Пиратов Карибского моря"
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Бывший исполнительный директор пришел к такому выводу после победы актера в суде по делу о клевете против экс-супруги Эмбер Херд.

"Я абсолютно уверен, что после вынесения приговора "Пираты" готовы к перезагрузке с Джонни в роли капитана Джека. Слишком велики потенциальные кассовые сборы при участии любимого персонажа", – сказал он.

В индустрии есть большой запрос на возвращение достойных голливудских звезд в популярные франшизы. При этом инсайдер считает, что Депп врял ли вернется в следующую часть главной звездой.

По его мнению, Марго Робби сделают его дочерью, а сам актер снимется в эпизодической роли.

До этого мы рассказали про вердикт по делу Деппа и Херд.

Фильмы,Марго Робби,Джонни Депп,
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