Депп может вернуться к съемкам "Пиратов Карибского моря"

Джонни Депп может вернуться к съемкам картины "Пираты Карибского моря". Об этом рассказал экс-руководитель студии Disney журналу PEOPLE.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Бывший исполнительный директор пришел к такому выводу после победы актера в суде по делу о клевете против экс-супруги Эмбер Херд.

"Я абсолютно уверен, что после вынесения приговора "Пираты" готовы к перезагрузке с Джонни в роли капитана Джека. Слишком велики потенциальные кассовые сборы при участии любимого персонажа", – сказал он.

В индустрии есть большой запрос на возвращение достойных голливудских звезд в популярные франшизы. При этом инсайдер считает, что Депп врял ли вернется в следующую часть главной звездой.

По его мнению, Марго Робби сделают его дочерью, а сам актер снимется в эпизодической роли.