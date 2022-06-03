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1 час назад

4 корейских триллера, которые испугают даже скептиков

Мира Маркина

Лишь после триумфа "Паразитов" Пона Чжун Хо в 2019 году массовый зритель узнал о том, что в Корее делают триллеры, которые захватывают дух похлеще голливудских блокбастеров. Более того, многие из этих впечатляющих картин были созданы задолго до 2019-го.

4 корейских триллера, которые испугают даже скептиков
Фото: Кадр из фильма "Поезд в Пусан"Кадр из фильма "Поезд в Пусан"

Подробнее о том, какие корейские фильмы точно не стоит игнорировать – в материале "Рамблера".

"Поезд в Пусан", 2016

Кадр из фильма "Поезд в Пусан"

Отличное кино для фанатов зомби-хорроров. Трудоголик Сок-У везет свою маленькую дочь к ее матери в Пусан. Девочка надеется отметить день рождения в кругу семьи, но чудовищный зомби-вирус бесцеремонно рушит ее планы.

"Я видел дьявола", 2010

Кадр из фильма "Я видел дьявола"

Маньяк жестоко расправляется с дочерью полицейского чиновника в отставке. Вот только он не знает, что девушка была невестой спецагента, который намерен во чтобы то ни стало найти убийцу и свести с ним счеты своими методами.

"Олдбой", 2003

Кадр из фильма "Олдбой"

Один из любимых фильмов Квентина Тарантино, который удостоился гран-при на Каннском кинофестивале, повествует о бизнесмене О Дэ-су. В день рождения своей дочери по пути домой он напивается и оказывается в полиции. Друг вызволяет героя, но пока он пытается дозвониться жене О Дэ-су, тот пропадает. Героя похищают, и следующие 15 лет он проводит в заточении.

"Осатаневшая", 2010

Кадр из фильма "Осатаневшая"

Жизнь обыкновенной сотрудницы банка серьезно осложняется после того, как она становится свидетельницей покушения на убийство. Чтобы прийти в себя героиня берет отпуск и отправляется на отдаленный остров. Там она хочет навестить давнюю знакомую.

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