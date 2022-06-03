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2 часа назад

6 фильмов, которые советует посмотреть Киану Ривз

Мира Маркина

Однажды на съемках "Матрицы" актриса Керри-Энн Мосс попросила Ривза посоветовать ей пару-тройку кинолент для вечернего просмотра. Актер составил более внушительный список, в который включил 18 стоящих картин. "Рамблер" выбрал шесть из них с самым высоким рейтингом.

6 фильмов, которые советует посмотреть Киану Ривз
Фото: Кадр из фильма "Адвокат дьявола"Кадр из фильма "Адвокат дьявола"

"Леон", 1994

Кадр из фильма "Леон"

Культовый драматический боевик с Жаном Рено, Гэри Олдманом и юной Натали Портман в главных ролях. Герой Рено профессиональный киллер с доброй душой, который в свободное время занимается гимнастикой, ухаживает за растениями и ходит в кино. Его жизнь меняется, когда, сбежав из неблагополучной семьи, на его пороге появляется Матильда.

"Амадей", 1984

Кадр из фильма "Амадей"

Антонио Сальери служит придворным композитором при императоре и мечтает стать великим музыкантом. Но однажды герой встречает Моцарта – грубого мальчишку, который обладает уникальным даром. Не в силах мириться с конкуренцией, Сальери прибегает к отчаянным мерам.

"Заводной апельсин", 1971

Кадр из фильма "Заводной апельсин"

Картина по мотивам одноименного романа Энтони Берджеса повествует о жестоком лидере подростковой банды. После очередного преступления Алекс все-таки оказывается за решеткой и соглашается принять участие в экспериментальной терапии по коррекции поведения.

"Монти Пайтон и Священный Грааль", 1975

Кадр из фильма "Монти Пайтон и Священная Грааль"

Фэнтезийная комедия изобилует черным юмором и обыгрывает легенду о короле Артуре. Герой отправляется в путешествие на поиски Святого Грааля вместе с рыцарями Круглого стола. По пути они встречают самых нелепых персонажей и попадают в абсурдные ситуации.

"Большой Лебовски", 1998

Кадр из фильма "Большой Лебовски"

Главный герой по прозвищу Чувак играет в боулинг, выпивает в барах и вполне доволен своей жизнью. Но однажды гангстеры по ошибке принимают его за миллионера, требуют деньги, а еще выкуп за похищенную жену реального богача.

"Джоси Уэйлс – человек вне закона", 1976

Кадр из фильма "Джоси Уэйлс – человек вне закона"

После нападения солдат-северян во время гражданской войны в США фермер Джоси Уэйлс встает на сторону южан. Солдаты убили его жену и ребенка, и теперь он намерен отомстить.

Фильмы,Амадей,Заводной апельсин,Большой Лебовски,Матрица,Энтони Берджес,Антонио Сальери,Жан Рено,Киану Ривз,Натали Портман,
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