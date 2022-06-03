6 фильмов, которые советует посмотреть Киану Ривз

Однажды на съемках "Матрицы" актриса Керри-Энн Мосс попросила Ривза посоветовать ей пару-тройку кинолент для вечернего просмотра. Актер составил более внушительный список, в который включил 18 стоящих картин. "Рамблер" выбрал шесть из них с самым высоким рейтингом.
Культовый драматический боевик с Жаном Рено, Гэри Олдманом и юной Натали Портман в главных ролях. Герой Рено профессиональный киллер с доброй душой, который в свободное время занимается гимнастикой, ухаживает за растениями и ходит в кино. Его жизнь меняется, когда, сбежав из неблагополучной семьи, на его пороге появляется Матильда.
Антонио Сальери служит придворным композитором при императоре и мечтает стать великим музыкантом. Но однажды герой встречает Моцарта – грубого мальчишку, который обладает уникальным даром. Не в силах мириться с конкуренцией, Сальери прибегает к отчаянным мерам.
Картина по мотивам одноименного романа Энтони Берджеса повествует о жестоком лидере подростковой банды. После очередного преступления Алекс все-таки оказывается за решеткой и соглашается принять участие в экспериментальной терапии по коррекции поведения.
Фэнтезийная комедия изобилует черным юмором и обыгрывает легенду о короле Артуре. Герой отправляется в путешествие на поиски Святого Грааля вместе с рыцарями Круглого стола. По пути они встречают самых нелепых персонажей и попадают в абсурдные ситуации.
Главный герой по прозвищу Чувак играет в боулинг, выпивает в барах и вполне доволен своей жизнью. Но однажды гангстеры по ошибке принимают его за миллионера, требуют деньги, а еще выкуп за похищенную жену реального богача.
После нападения солдат-северян во время гражданской войны в США фермер Джоси Уэйлс встает на сторону южан. Солдаты убили его жену и ребенка, и теперь он намерен отомстить.