Ума Турман исполнит роль президента США в комедии о Белом доме

Американская актриса Ума Турман присоединилась к актерскому составу романтической комедии под названием «Красный, белый и королевский синий». В данном проекте звезда блокбастера «Убить Билла» исполнит роль президента Соединенных Штатов Америки.

Согласно сведениям издания Deadline, в основу фильма, в съемках которого также примут участие Тейлор Захар, Николас Голицын, Рэйчел Хилсон и Клифтон Коллинз – младший, был заложен одноименный роман-бестселлер Кейси Маккуистон.