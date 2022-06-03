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1 час назад

Ума Турман исполнит роль президента США в комедии о Белом доме

FBM.ru

Американская актриса Ума Турман присоединилась к актерскому составу романтической комедии под названием «Красный, белый и королевский синий». В данном проекте звезда блокбастера «Убить Билла» исполнит роль президента Соединенных Штатов Америки.

Ума Турман исполнит роль президента США в комедии о Белом доме
Фото: FBM.ruFBM.ru

Согласно сведениям издания Deadline, в основу фильма, в съемках которого также примут участие Тейлор Захар, Николас Голицын, Рэйчел Хилсон и Клифтон Коллинз – младший, был заложен одноименный роман-бестселлер Кейси Маккуистон.

Действие киноленты будет строиться вокруг молодого американского жителя мексиканского происхождения по имени Алекс Клермонт-Диас, чья мать одержала победу на президентских выборах. Ему предстоит стать одним из главных лиц Белого дома.

Фильмы,Убить Билла,Клифтон Коллинз,Ума Турман,
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