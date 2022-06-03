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14 минут назад

Документальный фильм о детской прессе представили в Петербурге

RT на русском

В Санкт-Петербурге представили новый документальный фильм «Продолжение следует… История о детской прессе и её создателях». Фильм посвящён 100-летию пионерской организации, а также 50-летию вынужденной эмиграции поэта Иосифа Бродского из России, которая состоялась 4 июня 1972 года.

Документальный фильм о детской прессе представили в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ленту представило издание «Петербургский дневник».

Как отмечается, картина рассказывает об истории создания детской прессы в Ленинграде начиная с 1922 года и до наших дней.

В съёмках приняли участие вице-губернатор города Борис Пиотровский, журналист Ника Стрижак, главный редактор журнала «Костёр» Николай Харлампиев, главный редактор издания «Пять углов» Сергей Грачёв, поэт Вячеслав Лейкин.

Режиссёром фильма выступил Евгений Попов.

Ранее директор Института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с НСН прокомментировал инициативу Минпросвещения ввести занятия по историческому просвещению в младших классах школ.

Фильмы,Ника Стрижак,Сергей Грачев,Юрий Петров,Евгений Попов,Иосиф Бродский,Минпросвещения России,РАН,
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