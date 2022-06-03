Документальный фильм о детской прессе представили в Петербурге

В Санкт-Петербурге представили новый документальный фильм «Продолжение следует… История о детской прессе и её создателях». Фильм посвящён 100-летию пионерской организации, а также 50-летию вынужденной эмиграции поэта Иосифа Бродского из России, которая состоялась 4 июня 1972 года.

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Ленту представило издание «Петербургский дневник».

Как отмечается, картина рассказывает об истории создания детской прессы в Ленинграде начиная с 1922 года и до наших дней.

В съёмках приняли участие вице-губернатор города Борис Пиотровский, журналист Ника Стрижак, главный редактор журнала «Костёр» Николай Харлампиев, главный редактор издания «Пять углов» Сергей Грачёв, поэт Вячеслав Лейкин.

Режиссёром фильма выступил Евгений Попов.