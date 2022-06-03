В кинотеатрах вышла криминальная драма «Рэпер»

На российские большие экраны вышла криминальная драма «Рэпер», сценаристом, режиссёром, продюсером, оператором и монтажёром которой выступил 31-летний Стас Крючков. Ранее он снял короткометражные фильмы «Амаль» и «Пастор».
Молодой рэпер Рах готовится к сольному концерту и мечтает уехать из маленького города. Вместе со своим другом по прозвищу Грех он пойдёт на всё ради успеха. Но что на самом деле нужно Раху? По какому пути он пойдёт дальше: справится или станет лишь пешкой в игре преступной группировки?
Роли в фильме исполнили Азиз Султанов, Антон Волков, Валерия Трухина, Атхам Султанов, Сергей Акуленко и Александр Фуголь. Возрастное ограничение — 18+.