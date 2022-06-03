В кинотеатрах вышла криминальная драма «Рэпер»

Молодой рэпер Рах готовится к сольному концерту и мечтает уехать из маленького города. Вместе со своим другом по прозвищу Грех он пойдёт на всё ради успеха. Но что на самом деле нужно Раху? По какому пути он пойдёт дальше: справится или станет лишь пешкой в игре преступной группировки?