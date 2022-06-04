Навсегда маленькая: фильм "Ника"

Байопик о девочке-поэтессе вышел в широкий прокат 19 мая 2022 года. Сильный и дерзкий дебют режиссёра Василисы Кузьминой привнёс глоток свежего воздуха в современный кинематограф.

Фото: Кадр из фильма "Ника" Кадр из фильма "Ника"

Испытание славой — одно из сложнейших даже для взрослого, сформировавшегося человека. Не всем удаётся пройти это испытание, не столкнувшись со звёздной болезнью. Ребёнка ранняя слава зачастую и вовсе ломает.

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Токсичные отношения в семье — также довольно непростое испытание. Мало кто проходит его без негативных последствий для самооценки и картины мира.

Кадр из фильма "Ника"

Неудачи в личной жизни — испытание. Да, вряд ли его можно назвать непосильным, невыносимым... Но когда эти неудачи идут одна за другой, непрерывной цепью, в сердце и голове поселяется навязчивый вопрос: "Что со мной не так?".

"Что со мной не так?" — кажется, этот вопрос советская поэтесса Ника Турбина задавала себе часто, в течение всех отпущенных ей 27 лет.

Те, кто жил в СССР, помнят это имя. Восьмилетняя девочка Ника Турбина поражала всех недетскостью своих стихов, благодаря которым обрела всесоюзную славу. Странно и жутко было слышать из уст малышки слова об одиночестве, смерти, предательстве. Жутко и для неё самой, и для тех, кто слышал её прочтение. Но в 14 лет поэтесса резко перестала писать и в её жизни началась череда не менее жутких событий.

"Ника" — дебютный фильм Василисы Кузьминой, в котором режиссёр пожелала отразить влияние совокупности испытаний — славы, токсичности матери, несложившейся личной жизни — на конкретного человека.

В фильме не показан период славы Ники. Зритель не увидит, как в 10 лет она получила Золотого льва Венецианского фестиваля, как до 13 лет объездила с выступлениями США и даже (что, кстати, может быть и неправдой) познакомилась с Иосифом Бродским.

Главная героиня — взрослая, 27-летняя поэтесса Ника (Елизавета Янковская, очень органичная в этом образе и удивительно похожая на выросшую Турбину во всём, вплоть до мимики). Впрочем, взрослая она только биологически, а по сути эта девушка осталась внутри той восьмилетней малышкой, отчаянно пытающейся заслужить мамину любовь. Да, она была вынуждена заслуживать то, что дети, как правило, получают безусловно.

Художница Майя Никаноркина (Анна Михалкова, которую сложно представить в образе холодной и озлобленной особы, но актриса справилась с ролью на "ура") мечтала быть известной на всю страну, но цели своей так и не достигла, поэтому пыталась реализоваться за счёт дочери.

Кадр из фильма "Ника"

Мать обнимала Нику и говорила ей слова любви лишь тогда, когда та удачно выступит... В сознании ребёнка закрепилось, что любить её могут лишь за что-то. Но она устала заслуживать любовь. Поэтому бунтует — сбегает из дома, увлекается случайными связями и алкоголем (употребление спиртного вредит вашему здоровью — Прим.), носит дерзкие наряды и то и дело ссорится с родительницей.

На дворе — разбитные девяностые, в комнате Ники — постер с группой "Би-2", в её наушниках — Nautilus Pompilius, а в баре, куда героиня наведывается регулярно, она с удовольствием танцует под поп-хиты того времени. Атмосфера сложной и весёлой эпохи передаётся преимущественно с помощью музыки — это очень удачный ход, делающий фильм чуть более лёгким для восприятия.

Нику до ужаса раздражает, что и мать, и навязчивый ухажёр-бизнесмен Игорь (харизматичный Евгений Сангаджиев), и понравившийся ей наивный бармен Ваня (звезда короткометражек и сериалов Иван Фоминов) видят в ней ту Нику — юную, пишущую стихи. Они любят не её, а её "звёздность", пусть и давно уже растворившуюся во времени. Единственный человек, поначалу полюбивший именно её — Ваня. Он говорит Нике самые нужные ей слова: "Давай я решу твои проблемы. Я тебя защищу". Но затем этот порыв испаряется. Однако поэтесса цепляется за "Я решу твои проблемы", как утопающий за соломинку.

Кадр из фильма "Ника"

27-летняя поэтесса занимает инфантильную позицию "я девочка, я не хочу ничего решать". Не самая правильная позиция, но способен ли человек, с детства искалеченный нелюбовью и славой, принимать правильные, взрослые решения?.. Её решение поступить в московский театральный ВУЗ было таким же детским, сиюминутным — именно поэтому с поступлением не сложилось, запал иссяк уже после спонтанной репетиции чтецкой программы прямо на вокзале. Этот момент — одно из нескольких расхождений с судьбой реальной Ники Турбиной — в действительности девушка поступила-таки во ВГИК и даже какое-то время побыла студенткой, но потом (виной тому — вышеупомянутый инфантилизм) учёбу забросила — ни поэтессой, ни актрисой так и не смогла стать в полной мере.

В начале фильма Ника сидит на подоконнике в комнате чужой квартиры. Сидит беспечно, светив ноги, совсем не боясь высоты. В финале она также сидит на подоконнике, ещё не зная, чем обернётся эта её беспечность и отсутствие страха... Смотрите, мол, как я могу!..