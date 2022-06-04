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1 час назад

В России создадут мультфильмы по лучшим историческим книгам

РИА "ФедералПресс"

В стране создадут мультсериалы по лучшим книгам об истории России. В международном детском турнирном движении примут участие финалисты трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

В России создадут мультфильмы по лучшим историческим книгам
Фото: Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / globallookpress.comФото: Pavel Kashaev / Global Look Press / globallookpress.com

Автором проекта выступила финалистка трека Любовь Тарайкевич. Вместе с ней в проекте примут участие и другие финалисты из разных стран: из Литвы, Армении, Казахстана, Белоруссии и других.

В мероприятии смогут принять участие дети от 4 до 12 лет. Площадка проекта будет разделена на две части: исследовательскую и творческую. Участники постарше будут исследовать историю Московского кремля в игре «В поисках потерянных свитков» с победителями трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Ребятишки помладше отправятся в творческую мастерскую, где вместе с родителями и разработчиками «Сиреневой МультСтудии» будут рисовать, лепить, придумывать сюжеты и снимать мультфильмы по истории Московского кремля. Имена всех участников лаборатории попадут в титры мультфильма, а сам он будет показан на торжествах в честь празднования 875-летия Москвы 3-4 сентября 2022.

На мероприятии будут и специальные гости. В проекте примут участие литератор, ученый, детский писатель, исследователь Юрий Нечипоренко, музыкант и композитор Сергей Светлов.

В конце мероприятия участники первого международного детского турнира передадут эстафету в Русский дом города Минска. Также участников ждут памятные подарки и фотографии.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что наставники рассказали, как суперфиналисты решали кейсы в рамках финала «Лидеры России». По итогам проекта выбрали 106 победителей.

Фильмы,Юрий Нечипоренко,Сергей Светлов,
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