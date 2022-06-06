Фильм "Асса" выйдет в повторный прокат

В кинотеатрах с 16 июня выйдет в повторный прокат отреставрированная версия фильма "Асса" Сергея Соловьева . Выход ленты приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя . Об этом сообщает ТАСС.

"Снятая на пленку картина была покадрово восстановлена мастерами лаборатории "Мосфильма" и воссоздана в формате 4K - в точных красках и звуке, которые закладывались автором", - сказали в пресс-службе "Мосфильма", отметив, что прокат пройдет в 250 кинотеатрах России.

Премьера картины "Асса" состоялась в 1988 году. В создании ленты приняли участие многие легенды русского рока: одну из ролей исполнил Виктор Цой, а в музыкальную коллекцию фильма вошли песни Бориса Гребенщикова и его коллектива "Аквариум", групп "Браво" и "Кино". Советский рок-музыкант и фронтмен группы "Кино" Виктор Цоя родился 21 июня 1962 года. Помимо музыкальной деятельности, он также снимался в фильмах. В 2012 году Rolling Stone Russia включил Цоя в двадцатку "лучших музыкантов в большом кино".