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27 минут назад

К 60-летию Виктора Цоя в российских кинотеатрах покажут фильм о мальчике Бананане

Клопс.Ru

К 60-летию Виктора Цоя (лидер группы «Кино» родился 21 июня 1962 года — ред.) в 250 российских кинотеатрах покажут восстановленную версию фильма «Асса»12+. Прокат картины начнется 16 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

К 60-летию Цоя в покажут фильм о мальчике Бананане
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«16 июня в 250 кинотеатрах по всей стране выйдет самый знаменитый фильм Сергея Соловьева «Асса». Снятая на пленку картина была покадрово восстановлена мастерами лаборатории «Мосфильма» и воссоздана в формате 4K — в точных красках и звуке, которые закладывались автором»,

— рассказали в пресс-службе.

В картине Соловьева Виктор Цой играет самого себя. В финале музыкант выходит на сцену и поет свою песню «Мы ждем перемен». Во время исполнения кадры сменяются — перед группой появляется огромный зрительный зал с огоньками в поднятых руках.

Сюжет фильма построен на любовном треугольнике. Сторонами которого являются медсестра Алика, криминальный авторитет Крымов и сторож театра по прозвищу Бананан. Лента вышла на экраны в 1988 году.

Фильмы,Виктор Цой,Сергей Соловьев,
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