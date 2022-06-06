Фильмы, вдохновляющие на путешествия

Сезон отпусков вот-вот начнется, потому Рамблер решил составить для вас подборку фильмов, после просмотра которых хочется в ту же минуту начать собирать чемодан и выбирать билет до того места, в котором вы мечтали побывать всю свою жизнь. Возможно, эти фильмы помогут поменять ваш взгляд на то, каким должен быть отдых, и вместо традиционного пляжного варианта вы предпочтете путешествие к Острову Пасхи или по старинным улочкам Ватикана.

Фото: Кадр из фильма "В диких условиях" Кадр из фильма "В диких условиях"

"Невероятная жизнь Уолтера Митти" (2013)

Режиссер Бен Стиллер

История о том, как обыкновенный, но не лишенный способности мечтать, сотрудник отдела иллюстраций в популярном журнале, оказывается вынужден отправиться в путешествие, которое меняет всю его жизнь.

"Полночь в Париже" (2011)

Режиссер Вуди Аллен

Фантастический сюжет поможет вам оказаться с героем в прошлом, где каждая улочка Парижа дарит свою атмосферу.

Американский писатель, всегда уверенный в том, что родился не в свое время, приезжает в Париж и понимает, что плпал в прошлое - на дворе 1920-е годы, а его современниками внезапно стали те выдающиеся люди, с которыми он так грезил познакомиться.

"Римские каникулы" (1953)

Режиссер Уильям Уайлер

"Вечная" романтическая комедия с Одри Хепберн в главной роли как бы намекает зрителю, что стоит лишь только выйти за рамки, которые мы сами себе придумываем, как тут же начинаются невероятные приключения, меняющие нашу жизнь к лучшему.

История о юной принцессе Анне, приехавшей в Рим с официальным визитом. Однако в какой-то момент девушка решает нарушить правила и повеселиться...

"В диких условиях" (2007)

Режиссер Шон Пенн

Эта история особенно цепляет и мотивирует тем, что снята на основе реальных событий.

В центре сюжета парень из богатой семьи, который, закончив университет, раздает все свое имущество и деньги на благотворительность и отправляется путешествовать по миру. Так он оказывается на Аляске. Встречи на его пути кардинально меняют всю его жизнь.