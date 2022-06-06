Wink представляет премьеру мультфильма «Где Анна Франк»

«Анна Франк оставила нам много описаний Китти: кто она, как выглядит, что она за человек. И, конечно же, есть ее разговоры с Китти. Я пошел еще дальше и превратил Китти в альтер-эго Анны. В некотором смысле я добавил ей экстравертность. Она борец, и она не находится под контролем родителей, которые устанавливают ее границы, как это было с Анной. Китти никто не критикует, поэтому она свободна делать все, что Анна хотела бы сделать в своем воображении. Именно такой и должна была быть Китти — иначе зачем бы Анна ее выдумала?»