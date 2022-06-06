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1 час назад

Европейские триллеры, которые нужно увидеть фанатам жанра

Мира Маркина

Об этих картинах вы едва ли слышали, но не сомневайтесь – они впечатлят даже самого искушенного киномана. Здесь есть все, за что мы любим триллеры: небанальный сюжет, талантливая актерская игра и непредсказуемый финал. Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".

Европейские триллеры, которые стоит увидеть
Фото: Кадр из фильма "Тайна в его глазах"Кадр из фильма "Тайна в его глазах"

"Тайна в его глазах", 2009

Кадр из фильма "Тайна в его глазах"

Аргентино-испанская кинолента удостоилась "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке. Действие разворачивается в 1974 году. Судебный служащий решил написать роман о деле 20-летней давности, которое по сей день не дает ему покоя. Он вновь погружается в детали истории о зверском убийстве женщины и выясняет, что осужденные за это преступление на самом деле не виновны.

"Тело", 2012

Кадр из фильма "Тело"

Автомобиль сбивает сторожа морга, который, по данным следствия, убегал от кого-то или от чего-то. Вместе с тем из этого же морга внезапно пропадает труп. Но кому и зачем это нужно?

"Охотники за головами", 2011

Кадр из фильма "Охотники за головами"

Роджер Браун подыскивает профессионалов на солидные должности в крупные компании и параллельно промышляет кражей дорогих картин. Денег все равно не хватает, но однажды у одного из своих клиентов Браун обнаруживает полотно, продажа которого решила бы все его проблемы. Вот только внезапно "охотник" сам становится добычей.

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