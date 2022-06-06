Названа дата выхода "Борзенко: ринг за колючей проволокой"

"Сниматься в документальном фильме — это всегда большая ответственность. Я услышал как-то, что людей прошлого отличает колоссальное наличие воли, которое и помогало им выживать в самые сложные времена. Андрей Борзенко - это тот самый человек несокрушимой воли! Смелый, честный и, конечно же, умеющий сопереживать. Только такой человек мог, насмотревшись ужасов лагерей, стать впоследствии детским хирургом",