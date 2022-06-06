Названа дата выхода "Борзенко: ринг за колючей проволокой"

Документальный фильм "Борзенко: ринг за колючей проволокой" о боксере, который выжил в Бухенвальде благодаря тому, что не проиграл ни одного боя, получил дату премьеры. Как сообщает онлайн-кинотеатр Premier, картина выйдет 22 июня.
Советский боксер Андрей Борзенко провел в концлагере Бухенвальд более 80 боев несмотря на несовместимые с жизнью условия содержания. Историю спортсмена расскажут его дети, дочь его тренера по боксу (американца Сиднея Джаксона), спортсмены, выросшие под его влиянием. При подготовке фильма использовались документы из архивов. В постановочной части фильма в роли боксера снялся Иван Фоминов, посвятивший боксу семь лет жизни.
"Сниматься в документальном фильме — это всегда большая ответственность. Я услышал как-то, что людей прошлого отличает колоссальное наличие воли, которое и помогало им выживать в самые сложные времена. Андрей Борзенко - это тот самый человек несокрушимой воли! Смелый, честный и, конечно же, умеющий сопереживать. Только такой человек мог, насмотревшись ужасов лагерей, стать впоследствии детским хирургом",
— делится Фоминов.
За кадром историю рассказал Сергей Гармаш. Режиссером проекта стал Алексей Дегтярев.
Ранее сообщалось, что фильм "Асса" выйдет в повторный прокат к 60-летию со дня рождения Цоя. Снятая на пленку картина была покадрово восстановлена мастерами лаборатории "Мосфильма" и воссоздана в формате 4K, уточнили на "Мосфильме".