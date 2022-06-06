Кадр дня: почему переписали сценарий «Шрека»

Анимационный фильм о приключениях зеленого великана известен и любим зрителями всех возрастов во всем мире. Популярность мультфильма была настолько велика, что его создателям было ясно, что необходимо снимать продолжение. Что они успешно и сделали. С промежутками в три года друг за другом вышли еще три части «Шрека», а в ближайшем будущем обещают и пятую часть, которая станет полным перезапуском франшизы. Но мало кому известно, что изначально сценарий первой части знаменитого мультфильма был другим.

Фото: Кадр из фильма "Шрек" Кадр из фильма "Шрек"

Все знают, что в оригинальной версии мультфильма Шрека озвучивает знаменитый комик Майк Майерс. Но изначально на эту роль был выбран другой актер. Первым Шреком стал Крис Фарли.

Он успешно озвучил большую часть реплик главного персонажа, но, увы, скоропостижно скончался, не успев закончить работу.

Поначалу создатели мультфильма пытались искать кого-то, кто сможет записать оставшиеся реплики, подражая голосу Фарли. Но в итоге было принято решение переозвучить Шрека. Тогда и был приглашен Майк Майерс, блестяще справившийся с поставленной перед ним задачей.