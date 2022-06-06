Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
3 часа назад

Кадр дня: почему переписали сценарий «Шрека»

Мария Кимакович

Анимационный фильм о приключениях зеленого великана известен и любим зрителями всех возрастов во всем мире. Популярность мультфильма была настолько велика, что его создателям было ясно, что необходимо снимать продолжение. Что они успешно и сделали. С промежутками в три года друг за другом вышли еще три части «Шрека», а в ближайшем будущем обещают и пятую часть, которая станет полным перезапуском франшизы. Но мало кому известно, что изначально сценарий первой части знаменитого мультфильма был другим.

Кадр дня: почему переписали сценарий «Шрека»
Фото: Кадр из фильма "Шрек"Кадр из фильма "Шрек"

Все знают, что в оригинальной версии мультфильма Шрека озвучивает знаменитый комик Майк Майерс. Но изначально на эту роль был выбран другой актер. Первым Шреком стал Крис Фарли.

Он успешно озвучил большую часть реплик главного персонажа, но, увы, скоропостижно скончался, не успев закончить работу.

Поначалу создатели мультфильма пытались искать кого-то, кто сможет записать оставшиеся реплики, подражая голосу Фарли. Но в итоге было принято решение переозвучить Шрека. Тогда и был приглашен Майк Майерс, блестяще справившийся с поставленной перед ним задачей.

Во время записи реплик, создателям анимационного фильма стало понятно, что Шрек Криса Фарли и Майка Майерса – это два совершенно разных героя. В итоге решили несколько изменить сценарий, чтобы Майерс не был исполнителем роли Криса Фарли. В итоге именно эту версию «Шрека» узнал и полюбил весь мир.

Фильмы,Шрек,Крис Фарли,Майк Майерс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители