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7 часов назад

Ходячие скалы и приключения в тизере мультифильма Disney «Странный мир»

Игромания.ру

Студия Disney представила тизер своего нового оригинального мультфильма под названием «Странный мир». Сюжет рассказывает про семью исследователей, чей путь ведёт к новым неизведанным землям, полным странностей и необычных существ. В процессе им предстоит не только изучить необыкновенных созданий, но решить проблемы между собой, чтобы достичь целей миссии. За постановку отвечают Дон Холл и Ки Нгуйен, авторы «Райи и последнего дракона», а главную роль озвучил Джейк Джилленхол. Премьера мультфильма намечена на 23 ноября этого года — сам ролик при этом выполнен в духе старых приключенческих картин с громкими анонсами диктора за кадром.

Ходячие скалы и приключения в тизере мультифильма Disney «Странный мир»
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Фильмы,Дон Холл,
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