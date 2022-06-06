Ходячие скалы и приключения в тизере мультифильма Disney «Странный мир»

Студия Disney представила тизер своего нового оригинального мультфильма под названием «Странный мир». Сюжет рассказывает про семью исследователей, чей путь ведёт к новым неизведанным землям, полным странностей и необычных существ. В процессе им предстоит не только изучить необыкновенных созданий, но решить проблемы между собой, чтобы достичь целей миссии. За постановку отвечают Дон Холл и Ки Нгуйен, авторы «Райи и последнего дракона», а главную роль озвучил Джейк Джилленхол. Премьера мультфильма намечена на 23 ноября этого года — сам ролик при этом выполнен в духе старых приключенческих картин с громкими анонсами диктора за кадром.