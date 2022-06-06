Что смотреть в кино с 9 июня

Премьеры недели в подборке «Рамблера».
Уилл Спэнн собирается разводиться с женой и везет ее к родителям. Пара останавливается на заправке, где супруга Уилла внезапно исчезает. Он обращается в полицию и вместе с родителями жены подключается к ее поискам. Но неожиданно в результате Спэнн сам оказывается подозреваемым.
После аварии Джейкоб Чендлер обнаруживает в себе способности экзорциста. Необыкновенным даром герой решает распорядиться во благо и вместе со своим племянником начинает проводить ритуалы, изгоняющие из людей демонов. К ужасу Джейкоба и его помощника количество одержимых быстро растет.
Молодожены Владимир и Лариса Савицкие 24 августа 1981 поднялись на борт самолета, отправлявшегося из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Полет был почти завершен, когда за полчаса до посадки произошла катастрофа: пассажирский лайнер столкнулся с бомбардировщиком и развалился на куски в пяти тысячах метрах над землей. Погибнуть должны были все, но Лариса чудесным образом выжила и очнулась под обломками в тайге. Теперь ей предстоит спастись еще раз.
После биологической войны в 2140 году в мире практически не осталось мужчин, а женщины создали высокотехнологичное государство, где существуют экогорода, а люди появляются на свет в результате искусственного оплодотворения. Настоящий идеальный матриархальный мир. Но этот мир оказывается под угрозой, когда учительница Рада встречает мужчину по имени Гера.
Кощей вот уже три сотни лет не может найти себе невесту. Никакие ухаживания, запугивания и превращения на красавиц не действуют. В итоге он вынужден похитить богатыршу Варвару, у которой от женихов отбоя нет. Через некоторое время это знакомство приводит к тому, что Кощей переходит на сторону добра и становится настоящим героем.