Что смотреть в кино с 9 июня

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Одна" Кадр из фильма "Одна"

"Пропавшая"

Уилл Спэнн собирается разводиться с женой и везет ее к родителям. Пара останавливается на заправке, где супруга Уилла внезапно исчезает. Он обращается в полицию и вместе с родителями жены подключается к ее поискам. Но неожиданно в результате Спэнн сам оказывается подозреваемым.

"Одержимые"

После аварии Джейкоб Чендлер обнаруживает в себе способности экзорциста. Необыкновенным даром герой решает распорядиться во благо и вместе со своим племянником начинает проводить ритуалы, изгоняющие из людей демонов. К ужасу Джейкоба и его помощника количество одержимых быстро растет.

"Одна"

Молодожены Владимир и Лариса Савицкие 24 августа 1981 поднялись на борт самолета, отправлявшегося из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Полет был почти завершен, когда за полчаса до посадки произошла катастрофа: пассажирский лайнер столкнулся с бомбардировщиком и развалился на куски в пяти тысячах метрах над землей. Погибнуть должны были все, но Лариса чудесным образом выжила и очнулась под обломками в тайге. Теперь ей предстоит спастись еще раз.

"Два холма"

После биологической войны в 2140 году в мире практически не осталось мужчин, а женщины создали высокотехнологичное государство, где существуют экогорода, а люди появляются на свет в результате искусственного оплодотворения. Настоящий идеальный матриархальный мир. Но этот мир оказывается под угрозой, когда учительница Рада встречает мужчину по имени Гера.

"Кощей. Похититель невест"