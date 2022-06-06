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40 минут назад

Что смотреть в кино с 9 июня

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Что смотреть в кино с 9 июня
Фото: Кадр из фильма "Одна"Кадр из фильма "Одна"

"Пропавшая"

Уилл Спэнн собирается разводиться с женой и везет ее к родителям. Пара останавливается на заправке, где супруга Уилла внезапно исчезает. Он обращается в полицию и вместе с родителями жены подключается к ее поискам. Но неожиданно в результате Спэнн сам оказывается подозреваемым.

"Одержимые"

После аварии Джейкоб Чендлер обнаруживает в себе способности экзорциста. Необыкновенным даром герой решает распорядиться во благо и вместе со своим племянником начинает проводить ритуалы, изгоняющие из людей демонов. К ужасу Джейкоба и его помощника количество одержимых быстро растет.

"Одна"

Молодожены Владимир и Лариса Савицкие 24 августа 1981 поднялись на борт самолета, отправлявшегося из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Полет был почти завершен, когда за полчаса до посадки произошла катастрофа: пассажирский лайнер столкнулся с бомбардировщиком и развалился на куски в пяти тысячах метрах над землей. Погибнуть должны были все, но Лариса чудесным образом выжила и очнулась под обломками в тайге. Теперь ей предстоит спастись еще раз.

"Два холма"

После биологической войны в 2140 году в мире практически не осталось мужчин, а женщины создали высокотехнологичное государство, где существуют экогорода, а люди появляются на свет в результате искусственного оплодотворения. Настоящий идеальный матриархальный мир. Но этот мир оказывается под угрозой, когда учительница Рада встречает мужчину по имени Гера.

"Кощей. Похититель невест"

Кощей вот уже три сотни лет не может найти себе невесту. Никакие ухаживания, запугивания и превращения на красавиц не действуют. В итоге он вынужден похитить богатыршу Варвару, у которой от женихов отбоя нет. Через некоторое время это знакомство приводит к тому, что Кощей переходит на сторону добра и становится настоящим героем.

Фильмы,Одержимая,Лариса Савицкая,
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