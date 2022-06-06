Вышел трейлер комедии «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную»

23-го июня на Paramount+ выйдет комедия «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную». На сей раз анимационные подростки-бездельники, чей сериал-антология на MTV стал синонимом грубого юмора, вместе с НАСА отправятся в космическую миссию. Трейлер c их новыми приключениями можно посмотреть уже сейчас.

По сюжету новой комедии, в 1998-м году приятелей приговаривают к тюремному заключению в космическом лагере, а в 2022-м они случайно оказываются на воле. После прохождения через чёрную дыру путешественники во времени вынуждены осваиваться в современной реальности, где зависают с айфонами, становятся объектами слежки со стороны АНБ и, как обычно, попадают впросак с целями и планами (ведь, некоторые никогда не меняются).