Как на самом деле снимали фильм «Асса»

В честь 60-летия Виктора Цоя фильм Сергея Соловьева "Асса" вновь вернется на большие экраны. Увидеть легендарную советскую киноленту можно будет в 250 кинотеатрах России 16 июня.
В преддверии возвращения картины мы решили вспомнить, как снималась знаменитая криминальная драма. Подробнее – в материале "Рамблера".
Изначально Соловьев планировал назвать картину именно так. Но спустя время Сергей Бугаев, который и исполнил роль Бананана, предложил альтернативное название – "Асса". По воспоминаниям режиссера, это название появилось странным образом:
"Только чтобы отвязаться, я пообещал ему [Бугаеву]. На следующий день он разродился каким-то словоблудием про «чистых» и «нечистых» спасённых тварей, про ветхозаветного Ноя, который, сойдя на землю со своего ковчега, вскричал: «Ас-с-са!!» А потом, поняв, как он меня всем этим утомил, Бугаев сказал: «Ну не хотите так, тогда можете это название рассматривать как аббревиатуру: „Автор Соловьёв Сергей Александрович“.
Картину снимали в трех городах: в Москве, Ленинграде и Ялте. В Ялте снимали сцены в ресторане «Таврида», гостинице «Ореанда», Никитском ботаническом саду и на канатной дороге «Ялта — Горка». Съемки исторических сцен проходили в Михайловском замке Ленинграда, а в Москве снимали эпизод на ипподроме, допрос в Бутырской тюрьме и финальный концерт в Парке Горького.
Группа "Кино" также появилась в картине волею случая. Песни Бориса Гребенщикова Соловьев отобрал самостоятельно, а вот о Викторе Цое узнал только после того, как попросил Бугаева привести каких-нибудь музыкантов для съемок.
Кстати, песня "Хочу перемен!" впервые прозвучала именно в "Ассе". Соловьев убедил Цоя нигде не играть композицию, заверив, что в фильме она займет самое почетное место.
Помимо этого, чтобы не набирать массовку, режиссер организовал бесплатный концерт группы "Кино". И это сработало: на выступление артистов явилась огромная толпа поклонников.
Переводчица Наталья Разлогова работала помощницей режиссера. На съемках она познакомилась с Виктором Цоем, и вскоре артист ушел к ней от жены и ребенка.
Сергей Бугаев также повстречал на съемочной площадке свою любовь – он женился на модели и актрисе Ирэне Куксенайте, которая снималась в эпизоде «Ассы». Свадьба звезд состоялась лишь спустя два года, потому что на момент съемок Ирэна уже была замужем.