Как на самом деле снимали фильм «Асса»

В честь 60-летия Виктора Цоя фильм Сергея Соловьева "Асса" вновь вернется на большие экраны. Увидеть легендарную советскую киноленту можно будет в 250 кинотеатрах России 16 июня.

Фото: Кадр из фильма "Асса" Кадр из фильма "Асса"

В преддверии возвращения картины мы решили вспомнить, как снималась знаменитая криминальная драма. Подробнее – в материале "Рамблера".

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"Здравствуй, мальчик Бананан"

Кадр из фильма "Асса"

Изначально Соловьев планировал назвать картину именно так. Но спустя время Сергей Бугаев, который и исполнил роль Бананана, предложил альтернативное название – "Асса". По воспоминаниям режиссера, это название появилось странным образом:

"Только чтобы отвязаться, я пообещал ему [Бугаеву]. На следующий день он разродился каким-то словоблудием про «чистых» и «нечистых» спасённых тварей, про ветхозаветного Ноя, который, сойдя на землю со своего ковчега, вскричал: «Ас-с-са!!» А потом, поняв, как он меня всем этим утомил, Бугаев сказал: «Ну не хотите так, тогда можете это название рассматривать как аббревиатуру: „Автор Соловьёв Сергей Александрович“.

Знаковые места

Картину снимали в трех городах: в Москве, Ленинграде и Ялте. В Ялте снимали сцены в ресторане «Таврида», гостинице «Ореанда», Никитском ботаническом саду и на канатной дороге «Ялта — Горка». Съемки исторических сцен проходили в Михайловском замке Ленинграда, а в Москве снимали эпизод на ипподроме, допрос в Бутырской тюрьме и финальный концерт в Парке Горького.

А Кино?

Кадр из фильма "Асса"

Группа "Кино" также появилась в картине волею случая. Песни Бориса Гребенщикова Соловьев отобрал самостоятельно, а вот о Викторе Цое узнал только после того, как попросил Бугаева привести каких-нибудь музыкантов для съемок.

Кстати, песня "Хочу перемен!" впервые прозвучала именно в "Ассе". Соловьев убедил Цоя нигде не играть композицию, заверив, что в фильме она займет самое почетное место.

Помимо этого, чтобы не набирать массовку, режиссер организовал бесплатный концерт группы "Кино". И это сработало: на выступление артистов явилась огромная толпа поклонников.

Любовные линии

Переводчица Наталья Разлогова работала помощницей режиссера. На съемках она познакомилась с Виктором Цоем, и вскоре артист ушел к ней от жены и ребенка.