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8 минут назад

"Пляжный бездельник" с Мэттью Макконахи снова выйдет в кино

Газета.Ru

26 июня на экране премьерного зала кинотеатра "Октябрь" снова покажут фильм "Пляжный бездельник" (2019). Об этом сообщает портал Film.ru.

"Пляжный бездельник" с Мэттью Макконахи снова выйдет в кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главного персонажа сыграл Мэттью Макконахи.

Фильм расскажет об отвязном тусовщике по кличке Лунный пес, в прошлом суперзвездном поэте, который вынужден собраться с силами и написать еще одну книгу.

Впервые лента Хармони Корина вышла в прокат в марте 2019 года. Кинокритики сравнивали проект с "Большим Лебовски" и "Страхом и ненавистью в Лас-Вегасе", а также высоко оценили актерский талант Макконахи.

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