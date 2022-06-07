"Пляжный бездельник" с Мэттью Макконахи снова выйдет в кино

26 июня на экране премьерного зала кинотеатра "Октябрь" снова покажут фильм "Пляжный бездельник" (2019). Об этом сообщает портал Film.ru.

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Главного персонажа сыграл Мэттью Макконахи.

Фильм расскажет об отвязном тусовщике по кличке Лунный пес, в прошлом суперзвездном поэте, который вынужден собраться с силами и написать еще одну книгу.