"Пляжный бездельник" с Мэттью Макконахи снова выйдет в кино

26 июня на экране премьерного зала кинотеатра "Октябрь" снова покажут фильм "Пляжный бездельник" (2019). Об этом сообщает портал Film.ru.
Главного персонажа сыграл Мэттью Макконахи.
Фильм расскажет об отвязном тусовщике по кличке Лунный пес, в прошлом суперзвездном поэте, который вынужден собраться с силами и написать еще одну книгу.
Впервые лента Хармони Корина вышла в прокат в марте 2019 года. Кинокритики сравнивали проект с "Большим Лебовски" и "Страхом и ненавистью в Лас-Вегасе", а также высоко оценили актерский талант Макконахи.