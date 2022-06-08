Какие фильмы снимали в Краснодарском крае

В Сочи вскоре состоится фестиваль кино. Неудивительно, что в Краснодарском крае проходит значимое для кинематографа мероприятие, потому что регион стал настоящим центром для съемок множества сериалов и фильмов. «ФедералПресс» решил выяснить, какие именно ленты были сняты на Кубани.

Фото: Кадр из фильма "Старик Хоттабыч" Кадр из фильма "Старик Хоттабыч"

«Семейный бюджет», 2021 г.

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Главные действия картины происходят в Краснодаре. На протяжении всего фильма можно увидеть знакомые места: Парк Галицкого, театр Драмы, улицу Красную, Городской сад. Сам фильм о финансовых трудностях, которые удается преодолеть семье благодаря различным испытаниям, откровенным разговорам, изменениям собственных взглядов ради близких, вере в друг друга.

«Старшая дочь», 2014-2015 гг.

В киноленте запечатлен Краснодар: Городской парк и фрагменты улицы Красной. Фильм о любви, смерти, неожиданных поворотах в жизни. В главных ролях снялись узнаваемые публике актеры: Ян Цапник, Ирина Вальц, Ольга Красковская, Сергей Романович, Анатолий Кот, известные по фильмам «Модный синдикат», «Последний министр», «Призрак», «Домашний арест», «Небо», «Ищейка 4,5», «Дылды»,«Кухня»,«Экипаж», «Метод».

«Горько», 2013 г.

Съемки проходили в Новороссийске и Геленджике, в кадры попали: ЗАГС, набережная и пляж. Фильм передает атмосферу свадьбы у моря со множеством родственников и непредвиденными ситуациями. В главных ролях снялись Юлия Александрова, Ян Цапник, Сергей Светлаков, знакомый публике по «Нашей Раше», КВНу, «Камеди клабу» и множеству фильмов. А также актеры Юлия Сулес, Егор Корешков, Елена Валюшкина, Валентина Мазунина, известные по фильмам «Оксана Соколова», «Елки последние», «Домовой», «О чем говорят мужчины», сериалу «Восьмидесятые».

«Дом дураков», 2002 г.

Значительная часть действия фильма происходит на руинах детского санатория «Солнце» в Геленджике, который теперь можно увидеть на открытках. Вфильме рассказывается о жизни интерната для душевнобольных. Это работа известного режиссера Андрея Кончаловского. В фильме снялись его жена Юлия Высоцкая, известная по шоу «Едим дома», а также актеры Евгений Миронов, Султан Исламов и другие.

«Старик Хоттабыч», 1956 г.

На кадры попал тогда еще новый санаторий имени Орджоникидзе в Сочи. Фильм снят по одноименной повести о волшебнике, живущем в кувшине и пионере по имени Волька. В главных ролях снялись: Николай Волков («Начальник Чукотки» «12 месяцев»), Алексей Литвинов («Горе от Ума», «Дело Румянцева») и другие.